Курганская компания отсудит у районной больницы около миллиона рублей

Курганская компания ООО «Медкомплект» отсудит у Звериноголовской центральной районной больницы (ЦРБ) задолженность за оплату поставок в размере 835 504 рубля. Об этом говорится на сайте Курганского арбитражного суда.
«Как следует из материалов дела, между ООО „Медкомплект“ и Звериноголовской ЦРБ был заключен ряд договоров на поставки фармацевтической продукции. Истец поставил больнице лабораторные расходные материалы, реагенты и медицинские изделия. Поставки не были оплачены ответчиком, поэтому задолженность составила 835 504 рубля», — говорится в документе.
Ответчик не явился в судебное заседание, поэтому оно было проведено в его отсутствие. Суд постановил взыскать со Звериноголовской ЦРБ задолженность по оплате поставок в размере 835 504 рубля и 19 710 рублей в качестве оплаты госпошлины.
Ранее URA.RU писало, что жительнице Кургана неправильно установили группу крови перед операцией. Она считает, что ошибка персонала могла стоить ей больших проблем со здоровьем.
Все главные новости Курганской области в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/Kurganistan45