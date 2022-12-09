Курганская компания отсудит у районной больницы около миллиона рублей

Суд постановил взыскать задолженность и оплату госпошлины Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Курганская компания ООО «Медкомплект» отсудит у Звериноголовской центральной районной больницы (ЦРБ) задолженность за оплату поставок в размере 835 504 рубля. Об этом говорится на сайте Курганского арбитражного суда.

«Как следует из материалов дела, между ООО „Медкомплект“ и Звериноголовской ЦРБ был заключен ряд договоров на поставки фармацевтической продукции. Истец поставил больнице лабораторные расходные материалы, реагенты и медицинские изделия. Поставки не были оплачены ответчиком, поэтому задолженность составила 835 504 рубля», — говорится в документе.

Ответчик не явился в судебное заседание, поэтому оно было проведено в его отсутствие. Суд постановил взыскать со Звериноголовской ЦРБ задолженность по оплате поставок в размере 835 504 рубля и 19 710 рублей в качестве оплаты госпошлины.

Ранее URA.RU писало, что жительнице Кургана неправильно установили группу крови перед операцией. Она считает, что ошибка персонала могла стоить ей больших проблем со здоровьем.