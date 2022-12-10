Город в ЮАР стал побратимом Санкт-Петербурга и хочет сотрудничать с Крымом

10 декабря 2022 в 10:38 Размер текста - 17 +

У Санкт-Петербурга и Дурбана общие проблемы, сообщили в ЮАР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Дурбан (ЮАР) стал побратимом Санкт-Петербурга и хочет наладить сотрудничество с Крымом. Об этом рассказал глава администрации Дурбана Муса Мбхеле. «Мы бы хотели сотрудничать с Санкт-Петербургом и Москвой, потому что у нас есть общие проблемы. Мы уже подписали договор о побратимстве с Санкт-Петербургом. Если будут еще желающие стать с нами партнерами, мы будем только рады. Мы не против сотрудничества с городами Крыма, с Севастополем, который также является портовым городом», — сообщил Мбхеле в интервью РИА Новости. Мбхеле отметил, что хотел бы обмениваться опытом с городами стран-участниц БРИКС, куда входит Россия. ЮАР интересно, как другие города строят портовую инфраструктуру и собираются осуществить энергопереход на чистые источники, сообщил он. По словам главы администрации, Дурбан сталкивается с перебоями с электричеством. и власти хотели бы узнать, как можно справиться с этой проблемой. Ранее Санкт-Петербург и Мариуполь стали побратимами. Города планируют сотрудничать в сфере здравоохранения, строительства, ЖКХ, культуры и промышленности.

Дурбан (ЮАР) стал побратимом Санкт-Петербурга и хочет наладить сотрудничество с Крымом. Об этом рассказал глава администрации Дурбана Муса Мбхеле. «Мы бы хотели сотрудничать с Санкт-Петербургом и Москвой, потому что у нас есть общие проблемы. Мы уже подписали договор о побратимстве с Санкт-Петербургом. Если будут еще желающие стать с нами партнерами, мы будем только рады. Мы не против сотрудничества с городами Крыма, с Севастополем, который также является портовым городом», — сообщил Мбхеле в интервью РИА Новости. Мбхеле отметил, что хотел бы обмениваться опытом с городами стран-участниц БРИКС, куда входит Россия. ЮАР интересно, как другие города строят портовую инфраструктуру и собираются осуществить энергопереход на чистые источники, сообщил он. По словам главы администрации, Дурбан сталкивается с перебоями с электричеством. и власти хотели бы узнать, как можно справиться с этой проблемой. Ранее Санкт-Петербург и Мариуполь стали побратимами. Города планируют сотрудничать в сфере здравоохранения, строительства, ЖКХ, культуры и промышленности.