19FortyFive: США не нужна победа Украины из-за угрозы ядерной войны

10 декабря 2022 в 12:23 Размер текста - 17 +

США невыгодна победа Украины, так как она будет означать ядерную войну с Россией, пишет 19FortyFive Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США невыгодна победа Украины в конфликте на ее территории, так как она будет означать перспективу ядерной войны с Россией. Об этом сообщает издание 19FortyFive. «Цели Америки и Украины разойдутся при угрозе ядерной войны», — пишет издание . Автор материала дополняет, что к угрозе обменом ядерными ударами между двумя державами может привести неуемное желание украинских властей провести захват освобожденных Россией территорий, а также Крыма. Власти России уже заявляли, что применят ядерное оружие исключительно для защиты своей территории, и намерение Украины захватить вышеназванные регионы подпадает под это условие. Вашингтон отчаянно не желает доводить ситуацию до применения ядерного оружия. В отличие от властей Украины, военные планы которых могут повлечь за собой такой сценарий. В результате такой исход окажется просто невыгоден Соединенным Штатам, которым придется всячески отговаривать президента Украины Владимира Зеленского от подобных действий. Помимо этого, даже если не брать в расчет вариант ядерной войны, захват Украиной российских территорий не поспособствует Вашингтону в установлении доверительных отношений с Москвой, что также входит в приоритетные планы американского правительства. Ранее французские СМИ сообщали, что главная цель США в конфликте на Украине нажиться на продаже оружия и сжиженного природного газа странам Европы. Также высказываются предположения, что Вашингтон использует украинцев как пушечное мясо для противостояния России, передает Nation News. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия никому не угрожает ядерным оружием и готова применить его только для защиты собственного суверенитета, сообщает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США невыгодна победа Украины в конфликте на ее территории, так как она будет означать перспективу ядерной войны с Россией. Об этом сообщает издание 19FortyFive. «Цели Америки и Украины разойдутся при угрозе ядерной войны», — пишет издание. Автор материала дополняет, что к угрозе обменом ядерными ударами между двумя державами может привести неуемное желание украинских властей провести захват освобожденных Россией территорий, а также Крыма. Власти России уже заявляли, что применят ядерное оружие исключительно для защиты своей территории, и намерение Украины захватить вышеназванные регионы подпадает под это условие. Вашингтон отчаянно не желает доводить ситуацию до применения ядерного оружия. В отличие от властей Украины, военные планы которых могут повлечь за собой такой сценарий. В результате такой исход окажется просто невыгоден Соединенным Штатам, которым придется всячески отговаривать президента Украины Владимира Зеленского от подобных действий. Помимо этого, даже если не брать в расчет вариант ядерной войны, захват Украиной российских территорий не поспособствует Вашингтону в установлении доверительных отношений с Москвой, что также входит в приоритетные планы американского правительства. Ранее французские СМИ сообщали, что главная цель США в конфликте на Украине нажиться на продаже оружия и сжиженного природного газа странам Европы. Также высказываются предположения, что Вашингтон использует украинцев как пушечное мясо для противостояния России, передает Nation News. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия никому не угрожает ядерным оружием и готова применить его только для защиты собственного суверенитета, сообщает телеканал 360.