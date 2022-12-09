Для Свято-Троицкого собора в Кургане привезли колокола из Москвы

Всего планируется установить 16 колоколов (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Кургане приступили к установке колоколов. После освящения их поднимут на колокольню у Свято-Троицкого собора, передают СМИ.

«В Кургане сегодня, 10 декабря, на колокольню, которая находится вблизи Свято-Троицкого собора, начали устанавливать колокола. Их изготавливали в Москве по всем параметрам колокольного звона», — написано на портале «Область 45».

Колокола были отлиты несколько месяцев назад. Но затянувшееся строительство храма мешало их установке.

«У храма появился звук. Он будет радовать всех горожан», — отметил сенатор РФ от Курганской области Сергей Муратов, который контролировал происходящее.

Троицкий храм находится на берегу реки Тобол возле курганской филармонии. В августе 2017 года патриарх Кирилл освятил его основание. Строительством лично занимался сенатор Муратов. В апреле этого года глава Курганской области Вадим Шумков анонсировал строительство колокольни рядом с собором.