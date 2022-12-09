09 декабря 2022

Для Свято-Троицкого собора в Кургане привезли колокола из Москвы

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Освящение и установка колоколов в Благовещенском соборе. Тюмень, колокол, колокольня, рабочие, установка колокола
Всего планируется установить 16 колоколов (архивное фото) Фото:

В Кургане приступили к установке колоколов. После освящения их поднимут на колокольню у Свято-Троицкого собора, передают СМИ.

«В Кургане сегодня, 10 декабря, на колокольню, которая находится вблизи Свято-Троицкого собора, начали устанавливать колокола. Их изготавливали в Москве по всем параметрам колокольного звона», — написано на портале «Область 45».

Колокола были отлиты несколько месяцев назад. Но затянувшееся строительство храма мешало их установке.

«У храма появился звук. Он будет радовать всех горожан», — отметил сенатор РФ от Курганской области Сергей Муратов, который контролировал происходящее.

Троицкий храм находится на берегу реки Тобол возле курганской филармонии. В августе 2017 года патриарх Кирилл освятил его основание. Строительством лично занимался сенатор Муратов. В апреле этого года глава Курганской области Вадим Шумков анонсировал строительство колокольни рядом с собором.

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В Кургане приступили к установке колоколов. После освящения их поднимут на колокольню у Свято-Троицкого собора, передают СМИ. «В Кургане сегодня, 10 декабря, на колокольню, которая находится вблизи Свято-Троицкого собора, начали устанавливать колокола. Их изготавливали в Москве по всем параметрам колокольного звона», — написано на портале «Область 45». Колокола были отлиты несколько месяцев назад. Но затянувшееся строительство храма мешало их установке. «У храма появился звук. Он будет радовать всех горожан», — отметил сенатор РФ от Курганской области Сергей Муратов, который контролировал происходящее. Троицкий храм находится на берегу реки Тобол возле курганской филармонии. В августе 2017 года патриарх Кирилл освятил его основание. Строительством лично занимался сенатор Муратов. В апреле этого года глава Курганской области Вадим Шумков анонсировал строительство колокольни рядом с собором.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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