09 декабря 2022

На главной курганской елке зажгли новогодние огни

© Служба новостей «URA.RU»
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Иллюминация. Курган, праздник, город курган, новый год, елка на площади, иллюминация, площадь ленина
На елке в Кургане зажгли огни (архивное фото) Фото:

На центральной площади в Кургане уже украсили елку и зажгли новогодние гирлянды. Об этом URA.RU рассказала местная жительница Анна.

«В центре Кургане на площади им. Ленина завершают украшение новогодней елки. Уже повесили гирлянды, огни зажжены», — поясняет собеседник агентства. Анна добавляет, что рядом построена ледяная горка для детей. Ледовый городок еще не успели доделать.

Ранее глава Кургана Елена Ситникова призвала всех жителей города создать праздничную атмосферу. В своем telegram-канале она рассказала, как этого добиться.

Корреспонденты URA.RU писали, что в Кургане собираются отменить салют, который традиционно запускали в новогоднюю ночь. Губернатор Курганской области Вадим Шумков решил не тратить бюджетные средства на подготовку к празднику.

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На центральной площади в Кургане уже украсили елку и зажгли новогодние гирлянды. Об этом URA.RU рассказала местная жительница Анна. «В центре Кургане на площади им. Ленина завершают украшение новогодней елки. Уже повесили гирлянды, огни зажжены», — поясняет собеседник агентства. Анна добавляет, что рядом построена ледяная горка для детей. Ледовый городок еще не успели доделать. Ранее глава Кургана Елена Ситникова призвала всех жителей города создать праздничную атмосферу. В своем telegram-канале она рассказала, как этого добиться. Корреспонденты URA.RU писали, что в Кургане собираются отменить салют, который традиционно запускали в новогоднюю ночь. Губернатор Курганской области Вадим Шумков решил не тратить бюджетные средства на подготовку к празднику.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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