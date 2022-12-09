На главной курганской елке зажгли новогодние огни

На елке в Кургане зажгли огни (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На центральной площади в Кургане уже украсили елку и зажгли новогодние гирлянды. Об этом URA.RU рассказала местная жительница Анна.

«В центре Кургане на площади им. Ленина завершают украшение новогодней елки. Уже повесили гирлянды, огни зажжены», — поясняет собеседник агентства. Анна добавляет, что рядом построена ледяная горка для детей. Ледовый городок еще не успели доделать.

Ранее глава Кургана Елена Ситникова призвала всех жителей города создать праздничную атмосферу. В своем telegram-канале она рассказала, как этого добиться.

Корреспонденты URA.RU писали, что в Кургане собираются отменить салют, который традиционно запускали в новогоднюю ночь. Губернатор Курганской области Вадим Шумков решил не тратить бюджетные средства на подготовку к празднику.