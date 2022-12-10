Британцы разнесли Столтенберга за его предупреждение о войне НАТО с РФ

11 декабря 2022 в 00:01 Размер текста - 17 +

Британцы раскритиковали Йенса Столтенберга после слов о войне НАТО с РФ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Жители Великобритании раскритиковали генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга после его слов о возможной войне НАТО с Россией. Слова с критикой появились в комментариях к новости из британской газеты. «Этот парень идиот, он говорит так, будто он мужчина, но на самом деле он всего лишь западная марионетка, несущая чушь», — считает Piper в комментариях газеты Daily Mail . Также пользователь Tom Mix пишет, что Столтенберг был поджигателем войны НАТО с РФ с самого первого дня начала конфликта на Украине. Кроме этого, в комментариях пользователи отмечают, что цель западных стран провоцировать конфликт с целью заработать деньги. «[Президент России Владимир] Путин явно не глобалист, мешает Вашингтону и Брюсселю „пилить“ бюджет, поэтому они недовольны», — считает один из комментаторов. Ранее URA.RU сообщало, что, по мнению Йенса Столтенберга, конфликт на Украине может перерасти в войну между Россией и НАТО. Однако генсек Североатлантического альянса считает, что альянс постарается избежать такого исхода событий. Специальная военная операция началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Жители Великобритании раскритиковали генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга после его слов о возможной войне НАТО с Россией. Слова с критикой появились в комментариях к новости из британской газеты. «Этот парень идиот, он говорит так, будто он мужчина, но на самом деле он всего лишь западная марионетка, несущая чушь», — считает Piper в комментариях газеты Daily Mail. Также пользователь Tom Mix пишет, что Столтенберг был поджигателем войны НАТО с РФ с самого первого дня начала конфликта на Украине. Кроме этого, в комментариях пользователи отмечают, что цель западных стран провоцировать конфликт с целью заработать деньги. «[Президент России Владимир] Путин явно не глобалист, мешает Вашингтону и Брюсселю „пилить“ бюджет, поэтому они недовольны», — считает один из комментаторов. Ранее URA.RU сообщало, что, по мнению Йенса Столтенберга, конфликт на Украине может перерасти в войну между Россией и НАТО. Однако генсек Североатлантического альянса считает, что альянс постарается избежать такого исхода событий. Специальная военная операция началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.