МИД: Британия боится потерять влияние на страны из-за России

11 декабря 2022 в 04:02 Размер текста - 17 +

Сотрудничество с другими странами планируется выстроить в долгосрочной перспективе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Переговоры России и НАТО Британия намерена разработать долгосрочные стратегии развития отношений с государствами Азии, Африки и Латинской Америки для того, чтобы не допустить влияние на них России. Об этом заявил глава МИД Британии Джеймс Клеверли. «В предстоящие десятилетия еще большая доля мировой экономики, а следовательно и власти, будет приходиться на страны в Азии, Африки и Латинской Америки. Предложение Великобритании [по развитию отношений с этими странами] будет основываться на их интересах и британских сильных сторонах в сфере торговли, инвестиций, обороны, технологий и изменения климата. Оно будет подкреплено надежным источником инфраструктурных инвестиций», — ссылается на сообщение Клеверли ТАСС. Так, Британия планирует выстроить сотрудничество с государствами в долгосрочной перспективе. Ключевой идеей названо создание «заслуживающей доверия и надежной альтернативы таким странам, как Россия». Горизонт планирования указывается в периоде 10-20 лет. Клеверли уточнил, что намерен выступить в Лондоне с речью по этому поводу 12 декабря. Ранее стало известно, что Азия, Латинская Америка и Африка выступили против изоляции России из-за опасений, что по примеру России в определенный момент и они окажутся в международной изоляции из-за санкций, если их политика будет противоречить интересам западных стран. Об этом говорится в обзоре Асаада Аббуда, который сделан для ливанской газеты An Nahar. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Британия намерена разработать долгосрочные стратегии развития отношений с государствами Азии, Африки и Латинской Америки для того, чтобы не допустить влияние на них России. Об этом заявил глава МИД Британии Джеймс Клеверли. «В предстоящие десятилетия еще большая доля мировой экономики, а следовательно и власти, будет приходиться на страны в Азии, Африки и Латинской Америки. Предложение Великобритании [по развитию отношений с этими странами] будет основываться на их интересах и британских сильных сторонах в сфере торговли, инвестиций, обороны, технологий и изменения климата. Оно будет подкреплено надежным источником инфраструктурных инвестиций», — ссылается на сообщение Клеверли ТАСС. Так, Британия планирует выстроить сотрудничество с государствами в долгосрочной перспективе. Ключевой идеей названо создание «заслуживающей доверия и надежной альтернативы таким странам, как Россия». Горизонт планирования указывается в периоде 10-20 лет. Клеверли уточнил, что намерен выступить в Лондоне с речью по этому поводу 12 декабря. Ранее стало известно, что Азия, Латинская Америка и Африка выступили против изоляции России из-за опасений, что по примеру России в определенный момент и они окажутся в международной изоляции из-за санкций, если их политика будет противоречить интересам западных стран. Об этом говорится в обзоре Асаада Аббуда, который сделан для ливанской газеты An Nahar.