В Кургане многоквартирные дома переводят на природный газ

11 декабря 2022 в 17:30 Размер текста - 17 +

До конца 2022 года газ подключат жителям еще 47 домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова многоквартирные дома продолжают переводить на природный газ со сжиженного. Об этом сообщила администрация Кургана в своем telegram-канале. «По информации департамента ЖКХ, в 2022 году к природному газу подключены три дома — №2 и 4 по ул. Лунчарского, а также ул. Калинина, 2. До конца года природный газ подключат жителям еще 47 домов. В 28 домах, по техническим причинам, АО „Газпром газораспределение Курган“ закончит работы в первой декаде января 2023 года», — сообщила администрация. Директор департамента ЖКХ Роман Медведев рассказал, что перевод на природный газ идет в соответствии со сформированным перечнем домов. «В первую очередь мы брали отдаленные районы — Северный, Керамзитный, Восточный, Глинки, Утяк и Затобольный», — отметил он. Ранее URA.RU писало, что глава Альменевского района (Курганская область) Алексей Снежко попросил жителей подготовить деньги на подведение газа. По его мнению, к приему голубого топлива необходимо готовиться уже сейчас.

По поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова многоквартирные дома продолжают переводить на природный газ со сжиженного. Об этом сообщила администрация Кургана в своем telegram-канале. «По информации департамента ЖКХ, в 2022 году к природному газу подключены три дома — №2 и 4 по ул. Лунчарского, а также ул. Калинина, 2. До конца года природный газ подключат жителям еще 47 домов. В 28 домах, по техническим причинам, АО „Газпром газораспределение Курган“ закончит работы в первой декаде января 2023 года», — сообщила администрация. Директор департамента ЖКХ Роман Медведев рассказал, что перевод на природный газ идет в соответствии со сформированным перечнем домов. «В первую очередь мы брали отдаленные районы — Северный, Керамзитный, Восточный, Глинки, Утяк и Затобольный», — отметил он. Ранее URA.RU писало, что глава Альменевского района (Курганская область) Алексей Снежко попросил жителей подготовить деньги на подведение газа. По его мнению, к приему голубого топлива необходимо готовиться уже сейчас.