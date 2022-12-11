Премьер непризнанного Косова поставил ультиматум Вучичу

11 декабря 2022 в 20:42 Размер текста - 17 +

Президент Сербии собирает заседание Совбеза из-за угроз Курти Фото: Василий Заболотных © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта Сербии и Косово Премьер-министр Косово Альбин Курти поставил ультиматум президенту Сербии Александру Вучичу убрать заграждения на дорогах в самопровозглашенной республике. Об этом написали в сербском издании «Новости». «Он поставил нашим людям ультиматум, чтобы они убрали заграждения с главных дорог не позднее сегодняшней ночи», — передает издание слова Вучича. Уточняется, что Курти сообщил представителям «Кинты», что приказал полиции находиться в полной готовности. Из-за угроз Косово сербский лидер принял решение собрать экстренное заседание Совета безопасности. Оно должно состояться 11 декабря в 21:00 по московскому времени. Ранее полиция самопровозглашенной республики заявила о выстрелах в сторону сотрудников правопорядка в ходе напряженности на севере края. Позже Курти обвинил Вучича в причастности к эскалации напряженности в Косово.

Премьер-министр Косово Альбин Курти поставил ультиматум президенту Сербии Александру Вучичу убрать заграждения на дорогах в самопровозглашенной республике. Об этом написали в сербском издании «Новости». «Он поставил нашим людям ультиматум, чтобы они убрали заграждения с главных дорог не позднее сегодняшней ночи», — передает издание слова Вучича. Уточняется, что Курти сообщил представителям «Кинты», что приказал полиции находиться в полной готовности. Из-за угроз Косово сербский лидер принял решение собрать экстренное заседание Совета безопасности. Оно должно состояться 11 декабря в 21:00 по московскому времени. Ранее полиция самопровозглашенной республики заявила о выстрелах в сторону сотрудников правопорядка в ходе напряженности на севере края. Позже Курти обвинил Вучича в причастности к эскалации напряженности в Косово.