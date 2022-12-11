Премьер непризнанного Косова поставил ультиматум Вучичу

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Фото. Пермь., флаг сербии, флаг пермской области
Президент Сербии собирает заседание Совбеза из-за угроз Курти Фото:
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Обострение конфликта Сербии и Косово

Премьер-министр Косово Альбин Курти поставил ультиматум президенту Сербии Александру Вучичу убрать заграждения на дорогах в самопровозглашенной республике. Об этом написали в сербском издании «Новости».

«Он поставил нашим людям ультиматум, чтобы они убрали заграждения с главных дорог не позднее сегодняшней ночи», — передает издание слова Вучича. Уточняется, что Курти сообщил представителям «Кинты», что приказал полиции находиться в полной готовности.

Из-за угроз Косово сербский лидер принял решение собрать экстренное заседание Совета безопасности. Оно должно состояться 11 декабря в 21:00 по московскому времени.

Ранее полиция самопровозглашенной республики заявила о выстрелах в сторону сотрудников правопорядка в ходе напряженности на севере края. Позже Курти обвинил Вучича в причастности к эскалации напряженности в Косово.

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Премьер-министр Косово Альбин Курти поставил ультиматум президенту Сербии Александру Вучичу убрать заграждения на дорогах в самопровозглашенной республике. Об этом написали в сербском издании «Новости». «Он поставил нашим людям ультиматум, чтобы они убрали заграждения с главных дорог не позднее сегодняшней ночи», — передает издание слова Вучича. Уточняется, что Курти сообщил представителям «Кинты», что приказал полиции находиться в полной готовности. Из-за угроз Косово сербский лидер принял решение собрать экстренное заседание Совета безопасности. Оно должно состояться 11 декабря в 21:00 по московскому времени. Ранее полиция самопровозглашенной республики заявила о выстрелах в сторону сотрудников правопорядка в ходе напряженности на севере края. Позже Курти обвинил Вучича в причастности к эскалации напряженности в Косово.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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