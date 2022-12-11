«Украина.ру»: коты нарушили связь между подразделениями ВСУ. Фото 11 декабря 2022 в 21:13 Размер текста - 17 + Российские коты подрывает обмен данными между ВСУ Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские коты греются на спутниковым тарелках, тем самым отключая Starlink на Украине. Это подрывает обмен данными между украинской армией. Об этом сообщило издание «Украина.ру». «Коты греются на спутниковых тарелках. Из-за это прерывается обмен данными между подразделениями ВСУ», — указано в сообщении. Ранее телекомпания CNN сообщила, что С 24 октября на Украине отключились 1,3 тысячи спутников Starlink из-за проблем с финансированием. Также украинский военнопленный Сергей Лазаренко заявил, что киевские власти используют систему основателя компании SpaceX Илона Маска Starlink для звонков и общениях в соцсетях. Фото: Facebook «запрещен в России; принадлежит корпорация Meta, которая признана в РФ экстремистской» Дмитрия Литвинова Российские коты греются на спутниковым тарелках, тем самым отключая Starlink на Украине. Это подрывает обмен данными между украинской армией. Об этом сообщило издание «Украина.ру». «Коты греются на спутниковых тарелках. Из-за это прерывается обмен данными между подразделениями ВСУ», — указано в сообщении. Ранее телекомпания CNN сообщила, что С 24 октября на Украине отключились 1,3 тысячи спутников Starlink из-за проблем с финансированием. Также украинский военнопленный Сергей Лазаренко заявил, что киевские власти используют систему основателя компании SpaceX Илона Маска Starlink для звонков и общениях в соцсетях. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям