Украинские военные сбежали от российских «Терминаторов»

11 декабря 2022 в 22:58 Размер текста - 17 +

Во время боя первой линией выходят танки, а за ними следуют «Терминаторы», сообщил командир экипажа Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие ВСУ во время боя сбежали от российских БМПТ «Терминатор» и теперь охотятся за российской техникой. Об этом сообщил командир экипажа машины 3-го армейского корпуса Западного военного округа. «В один из последних выездов был бой, практически окоп противника был растоптан, противник бежал при виде „Терминатора“. Для них это незнакомая машина и непонятная», — приводит слова командира РИА Новости. Также водитель одной из таких машин добавил, что ВСУ хотят получить себе такую же технику и даже предложили награду для тех, кто ее «затрофеит». Командир экипажа уточнил, что «Терминатор» включает в себя четыре противотанковые управляемые ракеты, два гранатомета и пулемет. БМПТ «Терминатор» был разработан концерном «Уралвагонзавод» и начали поступать в российскую армию с 2018 года. После в пресс-службе «Уралвагонзавода» URA.RU сообщили, что они зарегистрировали два новых товарных знака — «Прорыв» и «Терминатор».

Военнослужащие ВСУ во время боя сбежали от российских БМПТ «Терминатор» и теперь охотятся за российской техникой. Об этом сообщил командир экипажа машины 3-го армейского корпуса Западного военного округа. «В один из последних выездов был бой, практически окоп противника был растоптан, противник бежал при виде „Терминатора“. Для них это незнакомая машина и непонятная», — приводит слова командира РИА Новости. Также водитель одной из таких машин добавил, что ВСУ хотят получить себе такую же технику и даже предложили награду для тех, кто ее «затрофеит». Командир экипажа уточнил, что «Терминатор» включает в себя четыре противотанковые управляемые ракеты, два гранатомета и пулемет. БМПТ «Терминатор» был разработан концерном «Уралвагонзавод» и начали поступать в российскую армию с 2018 года. После в пресс-службе «Уралвагонзавода» URA.RU сообщили, что они зарегистрировали два новых товарных знака — «Прорыв» и «Терминатор».