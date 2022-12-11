Украинские военные сбежали от российских «Терминаторов»

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Во время боя первой линией выходят танки, а за ними следуют «Терминаторы», сообщил командир экипажа Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие ВСУ во время боя сбежали от российских БМПТ «Терминатор» и теперь охотятся за российской техникой. Об этом сообщил командир экипажа машины 3-го армейского корпуса Западного военного округа.

«В один из последних выездов был бой, практически окоп противника был растоптан, противник бежал при виде „Терминатора“. Для них это незнакомая машина и непонятная», — приводит слова командира РИА Новости.

Также водитель одной из таких машин добавил, что ВСУ хотят получить себе такую же технику и даже предложили награду для тех, кто ее «затрофеит». Командир экипажа уточнил, что «Терминатор» включает в себя четыре противотанковые управляемые ракеты, два гранатомета и пулемет.

БМПТ «Терминатор» был разработан концерном «Уралвагонзавод» и начали поступать в российскую армию с 2018 года. После в пресс-службе «Уралвагонзавода» URA.RU сообщили, что они зарегистрировали два новых товарных знака — «Прорыв» и «Терминатор».

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Военнослужащие ВСУ во время боя сбежали от российских БМПТ «Терминатор» и теперь охотятся за российской техникой. Об этом сообщил командир экипажа машины 3-го армейского корпуса Западного военного округа. «В один из последних выездов был бой, практически окоп противника был растоптан, противник бежал при виде „Терминатора“. Для них это незнакомая машина и непонятная», — приводит слова командира РИА Новости. Также водитель одной из таких машин добавил, что ВСУ хотят получить себе такую же технику и даже предложили награду для тех, кто ее «затрофеит». Командир экипажа уточнил, что «Терминатор» включает в себя четыре противотанковые управляемые ракеты, два гранатомета и пулемет. БМПТ «Терминатор» был разработан концерном «Уралвагонзавод» и начали поступать в российскую армию с 2018 года. После в пресс-службе «Уралвагонзавода» URA.RU сообщили, что они зарегистрировали два новых товарных знака — «Прорыв» и «Терминатор».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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