Ночь с 11 на 12 декабря будет самой тяжелой ночью за весь период управления Сербией для ее президента. Об этом рассказал Президент Республики Сербия Александр Вучич.
«Сегодня для меня самый трудный день с тех пор, как я был президентом, впереди, наверное, самая трудная ночь, нас прижали к стенке, наш долг призвать к миру», — передает слова Вучича сербская компания RTS. Вучич заявил, что он останется вместе с сербами. Он также отметил, что американцы виноваты в конфликте, который развернулся между Сербией и Косово. Теперь Белый дом защищает свое «детище», однако ни Вашингтон, ни Приштина не соблюдают соглашений в рамках договоренностей.
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Ночь с 11 на 12 декабря будет самой тяжелой ночью за весь период управления Сербией для ее президента. Об этом рассказал Президент Республики Сербия Александр Вучич. «Сегодня для меня самый трудный день с тех пор, как я был президентом, впереди, наверное, самая трудная ночь, нас прижали к стенке, наш долг призвать к миру», — передает слова Вучича сербская компания RTS. Вучич заявил, что он останется вместе с сербами. Он также отметил, что американцы виноваты в конфликте, который развернулся между Сербией и Косово. Теперь Белый дом защищает свое «детище», однако ни Вашингтон, ни Приштина не соблюдают соглашений в рамках договоренностей. Ранее стало известно, что сотни спецназовцев полиции непризнанного Косова на бронетехнике вошли в населенный сербами север Косова и Метохии. Вучич назвал ситуацию в Косово «крайне тяжелой». Кроме того, стали известны возможные последствия обострения конфликта для Евросоюза.