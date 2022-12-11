Вучич предрек себе «самую тяжелую ночь» за все время президентства

Вучич признает, что Сербию «прижали к стенке» и ожидает «самую тяжелую ночь» для своего президентства

12 декабря 2022 в 01:03 Размер текста - 17 +

Вучич считает, что в ближайшую ночь сербам будет нелегко Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта Сербии и Косово Ночь с 11 на 12 декабря будет самой тяжелой ночью за весь период управления Сербией для ее президента. Об этом рассказал Президент Республики Сербия Александр Вучич. «Сегодня для меня самый трудный день с тех пор, как я был президентом, впереди, наверное, самая трудная ночь, нас прижали к стенке, наш долг призвать к миру», — передает слова Вучича сербская компания RTS . Вучич заявил, что он останется вместе с сербами. Он также отметил, что американцы виноваты в конфликте, который развернулся между Сербией и Косово. Теперь Белый дом защищает свое «детище», однако ни Вашингтон, ни Приштина не соблюдают соглашений в рамках договоренностей. Ранее стало известно, что сотни спецназовцев полиции непризнанного Косова на бронетехнике вошли в населенный сербами север Косова и Метохии. Вучич назвал ситуацию в Косово «крайне тяжелой». Кроме того, стали известны возможные последствия обострения конфликта для Евросоюза.

Ночь с 11 на 12 декабря будет самой тяжелой ночью за весь период управления Сербией для ее президента. Об этом рассказал Президент Республики Сербия Александр Вучич. «Сегодня для меня самый трудный день с тех пор, как я был президентом, впереди, наверное, самая трудная ночь, нас прижали к стенке, наш долг призвать к миру», — передает слова Вучича сербская компания RTS. Вучич заявил, что он останется вместе с сербами. Он также отметил, что американцы виноваты в конфликте, который развернулся между Сербией и Косово. Теперь Белый дом защищает свое «детище», однако ни Вашингтон, ни Приштина не соблюдают соглашений в рамках договоренностей. Ранее стало известно, что сотни спецназовцев полиции непризнанного Косова на бронетехнике вошли в населенный сербами север Косова и Метохии. Вучич назвал ситуацию в Косово «крайне тяжелой». Кроме того, стали известны возможные последствия обострения конфликта для Евросоюза.