Британский историк объяснил, почему Украине стоит бояться захватывать Крым

Историк Ливен: Украине опасно претендовать на Крым

12 декабря 2022 в 02:19 Размер текста - 17 +

Историк рассказал о рисках для Киева, если тот посягнет на территории Крыма Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если бы украинцы каким-то образом захватили Крым, это стало бы для Киева бесконечной проблемой и источником опасности. Об этом рассказал приглашенный профессор факультета международной истории Лондонской школы экономики Доминик Ливен. «В Донбассе и Крыме пророссийское население, которое будет против возвращаться на Украину. Возвращение территорий будет означать постоянную опасность для Киева», — сказал Ливен в интервью грузинской редакции Радио Свобода (признано в РФ СМИ-иноагентом). Кроме того, у Украины множество проблем с восстановлением собственной инфраструктуры, что является еще одной причиной, по которой ей не следует посягать на территорию Крыма. «Украине будет лучше без этих областей. Как датчанам без областей Шлезвиг-Гольштейна, где существовало немецкое большинство», — подытожил историк. Ранее советник первого президента РФ Бориса Ельцина, заслуженный юрист Сергей Шахрай рассказал URA.RU о том, что Украина лишила себя права на Крым. Кроме того, были названы риски Украины при попытке войти в Крым. Такая попытка, по мнению экспертов, обернется для Киева потерей западных партнеров. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о возможном риске совершения терактов в Крыму и Севастополе.

Если бы украинцы каким-то образом захватили Крым, это стало бы для Киева бесконечной проблемой и источником опасности. Об этом рассказал приглашенный профессор факультета международной истории Лондонской школы экономики Доминик Ливен. «В Донбассе и Крыме пророссийское население, которое будет против возвращаться на Украину. Возвращение территорий будет означать постоянную опасность для Киева», — сказал Ливен в интервью грузинской редакции Радио Свобода (признано в РФ СМИ-иноагентом). Кроме того, у Украины множество проблем с восстановлением собственной инфраструктуры, что является еще одной причиной, по которой ей не следует посягать на территорию Крыма. «Украине будет лучше без этих областей. Как датчанам без областей Шлезвиг-Гольштейна, где существовало немецкое большинство», — подытожил историк. Ранее советник первого президента РФ Бориса Ельцина, заслуженный юрист Сергей Шахрай рассказал URA.RU о том, что Украина лишила себя права на Крым. Кроме того, были названы риски Украины при попытке войти в Крым. Такая попытка, по мнению экспертов, обернется для Киева потерей западных партнеров. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о возможном риске совершения терактов в Крыму и Севастополе.