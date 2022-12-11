11 декабря 2022

Сербские школы в Косово закроются из-за обострения конфликта

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Уроки мужества в с. Белозерское. Курган, урок, класс, ученики, тетрадь, школьный класс, школа, школьники, уроки, школьные парты
Сербские школы будут закрыты из-за эскалации в Косово Фото:
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Обострение конфликта Сербии и Косово

Школы, которые функционируют в рамках сербской системы образования на севере Косова, закроются на неопределенный срок из-за обострения конфликта в регионе. Об этом сообщил портал Kosovo Online.

«Как стало известно, в связи со сложившейся ситуацией на севере Косово начальные и средние школы, действующие в системе Республики Сербии, с завтрашнего дня не будут открыты», — передает источник. Издание сообщает, что срок, на который планируется закрытие образовательных учреждений, пока что не определен.

Ранее стало известно, что спецназ полиции непризнанного Косова на бронетехнике вошел в населенный сербами север Косова и Метохии. На фоне обострения конфликта Президент Республики Сербия Александр Вучич рассказал о том, что его и других сербов ждет «самая тяжелая ночь» за весь период управления страной. Вучич назвал ситуацию в Косово «крайне тяжелой». В связи с этим он созвал экстренное совещание, об этом сообщает «Царьград».

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Школы, которые функционируют в рамках сербской системы образования на севере Косова, закроются на неопределенный срок из-за обострения конфликта в регионе. Об этом сообщил портал Kosovo Online. «Как стало известно, в связи со сложившейся ситуацией на севере Косово начальные и средние школы, действующие в системе Республики Сербии, с завтрашнего дня не будут открыты», — передает источник. Издание сообщает, что срок, на который планируется закрытие образовательных учреждений, пока что не определен. Ранее стало известно, что спецназ полиции непризнанного Косова на бронетехнике вошел в населенный сербами север Косова и Метохии. На фоне обострения конфликта Президент Республики Сербия Александр Вучич рассказал о том, что его и других сербов ждет «самая тяжелая ночь» за весь период управления страной. Вучич назвал ситуацию в Косово «крайне тяжелой». В связи с этим он созвал экстренное совещание, об этом сообщает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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