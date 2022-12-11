11 декабря 2022

Российские туристы остались без скидок при бронировании туров на следующий год

© Служба новостей «URA.RU»
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Соглашение о сотрудничестве в сфере развития внутреннего туризма заключили Челябинская, Курганская и Тюменская области. Челябинск , отель, гостиница, солнечная долина
Бронировать тур заранее практически перестанет быть выгодным решением Фото:

Акции и скидки на раннее бронирование гостиниц в 2023 году практически исчезли, а большинство предложений теперь предоставляются по стандартным ценам даже за большой срок до начала тура. О причинах таких изменений в политике отельеров рассказали эксперты в данном направлении.

«Гостиницы стали реже прибегать к акциям раннего бронирования, предполагающим продажу номеров зимой на весенне-летний сезон с дисконтом. Отели в этом году предпочитают загружать на следующий сезон стандартные тарифы», — передает «Коммерсант» слова директора B2B-направления Ostrovok.ru Дарьи Кочетковой. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин также добавил, что после пандемии COVID-19 число отелей с подобными предложениями упало в два-три раза.

Также Кочеткова считает, что изменения на рынке гостиниц произошли из-за сложностей планирования в период нестабильности. По ее словам, практически невозможно заранее понять цену на услуги и товары, которые будут предоставлены. Представитель Tvil.ru Оксана Шустикова также дала объяснение мотивации гостиниц. «В личной беседе отельеры говорят, что не видят смысла в подобных акциях из-за сложностей с планированием отпуска у россиян. Часть объектов предлагает скидки, но только при полной невозвратной предоплате», — указала она.

В преддверии прошлого сезона в союзе туриндустрии рассказывали, что на этапе раннего бронирования можно сэкономить до 40% от стоимости тура при полной предоплате. После закрытия южного направления в авиаперелетах треть отелей в Крыму не работали летом из-за нехватки туристов. Однако в преддверии Нового года россияне раскупили все билеты в премиальных отелях горнолыжных курортов на Северном Кавказе.

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Акции и скидки на раннее бронирование гостиниц в 2023 году практически исчезли, а большинство предложений теперь предоставляются по стандартным ценам даже за большой срок до начала тура. О причинах таких изменений в политике отельеров рассказали эксперты в данном направлении. «Гостиницы стали реже прибегать к акциям раннего бронирования, предполагающим продажу номеров зимой на весенне-летний сезон с дисконтом. Отели в этом году предпочитают загружать на следующий сезон стандартные тарифы», — передает «Коммерсант» слова директора B2B-направления Ostrovok.ru Дарьи Кочетковой. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин также добавил, что после пандемии COVID-19 число отелей с подобными предложениями упало в два-три раза. Также Кочеткова считает, что изменения на рынке гостиниц произошли из-за сложностей планирования в период нестабильности. По ее словам, практически невозможно заранее понять цену на услуги и товары, которые будут предоставлены. Представитель Tvil.ru Оксана Шустикова также дала объяснение мотивации гостиниц. «В личной беседе отельеры говорят, что не видят смысла в подобных акциях из-за сложностей с планированием отпуска у россиян. Часть объектов предлагает скидки, но только при полной невозвратной предоплате», — указала она. В преддверии прошлого сезона в союзе туриндустрии рассказывали, что на этапе раннего бронирования можно сэкономить до 40% от стоимости тура при полной предоплате. После закрытия южного направления в авиаперелетах треть отелей в Крыму не работали летом из-за нехватки туристов. Однако в преддверии Нового года россияне раскупили все билеты в премиальных отелях горнолыжных курортов на Северном Кавказе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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