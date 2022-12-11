«Коммерсант»: Госдума готовит поправки по изменению жизни иноагентов

Госдума внесет изменения в законопроекты об иностранных агентах

12 декабря 2022 в 05:05 Размер текста - 17 +

Депутат Госдумы рассказал о том, какие изменения планируются в законопроект об иноагентах Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ В Госдуме подготовили поправки к законопроектам, связанным с деятельностью иностранных агентов. В рамках поправок предлагается объединить все административные составы в одну статью, а из УК РФ убрать признак «злостности» при уклонении от обязанностей иноагента. Об этом рассказал автор поправок депутат Государственной думы Федерального собрания РФ Анатолий Выборный. «В первую очередь депутат предложил закрепить в КоАП единый статус иностранного агента вне зависимости от сферы его деятельности. Что же касается поправок в УК РФ, то из его ст. 330.1 „Злостное уклонение от исполнения обязанностей иноагента“ Выборный предложил убрать признак „злостности“», — сообщает газета « Коммерсант » со ссылкой на слова политика. Как отмечают в издании, ранее ответственность за невыполнение требований законов об иностранных агентах была предусмотрена для разных субъектов различными статьями КоАП. Что касается поправок для УК РФ, то из его ст. 330.1 «Злостное уклонение от исполнения обязанностей иноагента» Выборный предложил убрать признак «злостности». По словам политика, такое предложение связано с неоднозначностью практики применения. Также в статью внесут дополнение, согласно которому уголовная ответственность будет наступать только после того, как лицо дважды за год было привлечено административной ответственности по новой ст. 19.34 КоАП. Ранее Министерство юстиции России опубликовало единый список лиц, признанных в стране иностранными агентами. В объединенный реестр иноагентов внесены 493 физических и юридических лиц. Минюст РФ ведет работу по выявлению в стране организаций, которые выполняют функции иноагента. С 2012 года таковыми в России признаны 200 организаций. Сегодня к иностранным агентам причисляются также СМИ и физлица. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Госдуме подготовили поправки к законопроектам, связанным с деятельностью иностранных агентов. В рамках поправок предлагается объединить все административные составы в одну статью, а из УК РФ убрать признак «злостности» при уклонении от обязанностей иноагента. Об этом рассказал автор поправок депутат Государственной думы Федерального собрания РФ Анатолий Выборный. «В первую очередь депутат предложил закрепить в КоАП единый статус иностранного агента вне зависимости от сферы его деятельности. Что же касается поправок в УК РФ, то из его ст. 330.1 „Злостное уклонение от исполнения обязанностей иноагента“ Выборный предложил убрать признак „злостности“», — сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на слова политика. Как отмечают в издании, ранее ответственность за невыполнение требований законов об иностранных агентах была предусмотрена для разных субъектов различными статьями КоАП. Что касается поправок для УК РФ, то из его ст. 330.1 «Злостное уклонение от исполнения обязанностей иноагента» Выборный предложил убрать признак «злостности». По словам политика, такое предложение связано с неоднозначностью практики применения. Также в статью внесут дополнение, согласно которому уголовная ответственность будет наступать только после того, как лицо дважды за год было привлечено административной ответственности по новой ст. 19.34 КоАП. Ранее Министерство юстиции России опубликовало единый список лиц, признанных в стране иностранными агентами. В объединенный реестр иноагентов внесены 493 физических и юридических лиц. Минюст РФ ведет работу по выявлению в стране организаций, которые выполняют функции иноагента. С 2012 года таковыми в России признаны 200 организаций. Сегодня к иностранным агентам причисляются также СМИ и физлица.