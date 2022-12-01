Минюст обнародовал единый реестр иноагентов

01 декабря 2022 в 19:45 Размер текста - 17 +

Единый реестр иноагентов состоит из пятнадцати листов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Министерство юстиции России опубликовало единый список лиц, признанных в стране иностранными агентами. Это следует из обновления на официальном сайте министерства. До этого оно отдельно вело реестры некоммерческих организаций, СМИ, физлиц и незарегистрированных НПО, признанных иноагентами. В объединенный реестр иноагентов вошли 493 физических и юридических лица. Он состоит из пятнадцати листов. У граждан в реестре указаны ФИО и дата рождения, а у организаций — ОГРН и ИНН. Это следует из документа , опубликованного на сайте Минюста. Совет Федерации ранее поручил Минюсту создать один реестр иноагентов вместо четырех. О необходимости доработать законы об иностранных агентах заявлял и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, в свою очередь, отмечал, что иноагенты, несмотря на свой статус, могут продолжать работать в России, сообщают «Дни.ру».

Министерство юстиции России опубликовало единый список лиц, признанных в стране иностранными агентами. Это следует из обновления на официальном сайте министерства. До этого оно отдельно вело реестры некоммерческих организаций, СМИ, физлиц и незарегистрированных НПО, признанных иноагентами. В объединенный реестр иноагентов вошли 493 физических и юридических лица. Он состоит из пятнадцати листов. У граждан в реестре указаны ФИО и дата рождения, а у организаций — ОГРН и ИНН. Это следует из документа, опубликованного на сайте Минюста. Совет Федерации ранее поручил Минюсту создать один реестр иноагентов вместо четырех. О необходимости доработать законы об иностранных агентах заявлял и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, в свою очередь, отмечал, что иноагенты, несмотря на свой статус, могут продолжать работать в России, сообщают «Дни.ру».