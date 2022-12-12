Виктор Бут вступил в ЛДПР

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Виктор Бут получил партийный билет ЛДПР Фото:

Предприниматель Виктор Бут, ранее освобожденный из американской тюрьмы в результате обмена, вступил в партию ЛДПР. Об этом сообщил председатель партии, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Виктор Бут стал членом ЛДПР!» — написал Слуцкий в своем telegram-канале. Он отметил, что лично вручил Буту партийный билет. «Добро пожаловать в наши ряды!» — поприветствовал Бута председатель партии.

Ранее Бут вернулся в Россию в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную за контрабанду наркотиков. Президент России Владимир Путин сообщил, что вопросом его возвращения занималась ФСБ.

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Предприниматель Виктор Бут, ранее освобожденный из американской тюрьмы в результате обмена, вступил в партию ЛДПР. Об этом сообщил председатель партии, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. «Виктор Бут стал членом ЛДПР!» — написал Слуцкий в своем telegram-канале. Он отметил, что лично вручил Буту партийный билет. «Добро пожаловать в наши ряды!» — поприветствовал Бута председатель партии. Ранее Бут вернулся в Россию в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную за контрабанду наркотиков. Президент России Владимир Путин сообщил, что вопросом его возвращения занималась ФСБ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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