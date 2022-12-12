Виктор Бут вступил в ЛДПР

Виктор Бут получил партийный билет ЛДПРФото: ЦОС ФСБ РФ
Предприниматель Виктор Бут, ранее освобожденный из американской тюрьмы в результате обмена, вступил в партию ЛДПР. Об этом сообщил председатель партии, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
«Виктор Бут стал членом ЛДПР!» — написал Слуцкий в своем telegram-канале. Он отметил, что лично вручил Буту партийный билет. «Добро пожаловать в наши ряды!» — поприветствовал Бута председатель партии.
Ранее Бут вернулся в Россию в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную за контрабанду наркотиков. Президент России Владимир Путин сообщил, что вопросом его возвращения занималась ФСБ.
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Предприниматель Виктор Бут, ранее освобожденный из американской тюрьмы в результате обмена, вступил в партию ЛДПР. Об этом сообщил председатель партии, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. «Виктор Бут стал членом ЛДПР!» — написал Слуцкий в своем telegram-канале. Он отметил, что лично вручил Буту партийный билет. «Добро пожаловать в наши ряды!» — поприветствовал Бута председатель партии. Ранее Бут вернулся в Россию в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную за контрабанду наркотиков. Президент России Владимир Путин сообщил, что вопросом его возвращения занималась ФСБ.