Соратник экс-мэра Челябинска не сумел оспорить приговор за коррупцию

12 декабря 2022 в 20:41 Размер текста - 17 +

В Челябинске сорвалось судебное заседание, где должны были рассмотреть апелляцию на приговор экс-главе управления капитального строительства администрации Челябинска Евгению Пашкову, осужденному на 8 лет за коррупцию. Об этом сообщил URA.RU участник процесса. Пашков вместе с экс-мэром областного центра обвинялись в получении взятки от застройщика, получившего муниципальный контракт на строительство школы. «Рассмотрение дела перенесено. Причина — неявка свидетеля», — пояснил URA.RU участник процесса. Суд установил, что Пашков вместе с экс-мэром Евгением Тефтелевым получил от руководителя строительной организации, депутата гордумы Челябинска Сергея Селещука взятку в 2,5 млн рублей. Уголовное дело возбудили по материалам УФСБ области. Оба были задержаны 11 декабря 2019 года. Ранее Тефтелев заключил досудебное соглашение со следствием и был приговорен к 3,5 года колонии строгого режима. Суд уже заменил ему наказание на колонию-поселение, после чего Тефтелев прибыл на поселение при ИК-10 Кыштыма. Сейчас он пытается заменить оставшийся срок более легким наказанием, но пока безуспешно. Пашков отказался признавать вину, утверждая, что воспринимал получаемые деньги как подарки от Тефтелева. Изначально гособвинитель наказание в виде 11 лет лишения свободы со штрафом 75 млн рублей. Дело Пашкова рассматривалось дважды. Во второй раз Пашков получил 8 лет колонии без штрафа, также с него взыскали 1,25 млн рублей — это половина полученной вместе с Тефтелевым суммы взятки. С точки зрения Пашкова и его адвокатов, приговор был неоправданно жестким. По мнению прокуратуры, основное наказание было вынесено по минимальному пределу, а неприменение наказания в виде штрафа ничем не мотивировано — и также оспорило судебный вердикт.