В Кремле рассказали о возможности изменения ядерной доктрины

В Кремле уточнили, что ядерная доктрина подстраивается под ситуацию
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков уточнил, что постоянно эксперты анализируют доктринальные установки Фото:

Ядерная доктрина подстраивается под текущую ситуацию в мире. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Речь идет не о быстрых действиях, а о том, что идет постоянно мыслительный процесс, сопоставление доктринальных установок. Это анализируется на экспертном уровне, в том числе с учетом того, как развивается ситуация», — приводит слова Пескова корреспондент URA.RU.

Ранее Песков отвечал на вопрос о применении Россией ядерного оружия. Он отметил, что потенциальные возможности применения Россией ядерного оружия прописаны в российской военной доктрине.

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Ядерная доктрина подстраивается под текущую ситуацию в мире. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Речь идет не о быстрых действиях, а о том, что идет постоянно мыслительный процесс, сопоставление доктринальных установок. Это анализируется на экспертном уровне, в том числе с учетом того, как развивается ситуация», — приводит слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее Песков отвечал на вопрос о применении Россией ядерного оружия. Он отметил, что потенциальные возможности применения Россией ядерного оружия прописаны в российской военной доктрине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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