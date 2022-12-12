В Кремле рассказали о возможности изменения ядерной доктрины

Дмитрий Песков уточнил, что постоянно эксперты анализируют доктринальные установки
Ядерная доктрина подстраивается под текущую ситуацию в мире. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Речь идет не о быстрых действиях, а о том, что идет постоянно мыслительный процесс, сопоставление доктринальных установок. Это анализируется на экспертном уровне, в том числе с учетом того, как развивается ситуация», — приводит слова Пескова корреспондент URA.RU.
Ранее Песков отвечал на вопрос о применении Россией ядерного оружия. Он отметил, что потенциальные возможности применения Россией ядерного оружия прописаны в российской военной доктрине.
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