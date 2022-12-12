Захарова разрыдалась на интервью, читая стих Высоцкого о войне. Видео

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Битва ораторов: Мария Захарова и Тина Канделаки в Teatro Veneziano. Екатеринбург, захарова мария
Мария Захарова не сдержала слез во время интервью актеру Вячеславу Манучарову Фото:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова расплакалась во время прочтения стихотворения Владимира Высоцкого «Мы вращаем Землю». Произведение она прочитала в интервью актеру Вячеславу Манучарову.

«Одно из любимых произведений. Про день сегодняшний, хотя [Высоцкий] писал про день вчерашний», — отметила Захарова в интервью на youtube-канале «Эмпатия Манучи». Она не сдержала эмоций, когда заканчивая стихотворение дошла до строф: «Я ступни свои сзади оставил, мимоходом по мертвым скорбя. Шар земной я вращаю локтями, от себя, от себя». Мария Захарова также подчеркнула, что сейчас стихотворение Высоцкого особенно актуально и на данный момент ему нет равных.

По словам Захаровой, Высоцкий писал это стихотворение про тех, кому сносят памятники в Прибалтике. Ранее сообщалось о том, что в Одессе снесут памятники императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову. Такое решение было принято одесским городским советом в ходе заседания. Памятник подвергался вандализму после начала спецоперации РФ на территории Украины.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова расплакалась во время прочтения стихотворения Владимира Высоцкого «Мы вращаем Землю». Произведение она прочитала в интервью актеру Вячеславу Манучарову. «Одно из любимых произведений. Про день сегодняшний, хотя [Высоцкий] писал про день вчерашний», — отметила Захарова в интервью на youtube-канале «Эмпатия Манучи». Она не сдержала эмоций, когда заканчивая стихотворение дошла до строф: «Я ступни свои сзади оставил, мимоходом по мертвым скорбя. Шар земной я вращаю локтями, от себя, от себя». Мария Захарова также подчеркнула, что сейчас стихотворение Высоцкого особенно актуально и на данный момент ему нет равных. По словам Захаровой, Высоцкий писал это стихотворение про тех, кому сносят памятники в Прибалтике. Ранее сообщалось о том, что в Одессе снесут памятники императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову. Такое решение было принято одесским городским советом в ходе заседания. Памятник подвергался вандализму после начала спецоперации РФ на территории Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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