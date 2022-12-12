Захарова разрыдалась на интервью, читая стих Высоцкого о войне. Видео

12 декабря 2022 в 18:24 Размер текста - 17 +

Мария Захарова не сдержала слез во время интервью актеру Вячеславу Манучарову Фото: Размик Закарян © URA.RU Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова расплакалась во время прочтения стихотворения Владимира Высоцкого «Мы вращаем Землю». Произведение она прочитала в интервью актеру Вячеславу Манучарову. «Одно из любимых произведений. Про день сегодняшний, хотя [Высоцкий] писал про день вчерашний», — отметила Захарова в интервью на youtube-канале «Эмпатия Манучи». Она не сдержала эмоций, когда заканчивая стихотворение дошла до строф: «Я ступни свои сзади оставил, мимоходом по мертвым скорбя. Шар земной я вращаю локтями, от себя, от себя». Мария Захарова также подчеркнула, что сейчас стихотворение Высоцкого особенно актуально и на данный момент ему нет равных. По словам Захаровой, Высоцкий писал это стихотворение про тех, кому сносят памятники в Прибалтике. Ранее сообщалось о том, что в Одессе снесут памятники императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову. Такое решение было принято одесским городским советом в ходе заседания. Памятник подвергался вандализму после начала спецоперации РФ на территории Украины.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова расплакалась во время прочтения стихотворения Владимира Высоцкого «Мы вращаем Землю». Произведение она прочитала в интервью актеру Вячеславу Манучарову. «Одно из любимых произведений. Про день сегодняшний, хотя [Высоцкий] писал про день вчерашний», — отметила Захарова в интервью на youtube-канале «Эмпатия Манучи». Она не сдержала эмоций, когда заканчивая стихотворение дошла до строф: «Я ступни свои сзади оставил, мимоходом по мертвым скорбя. Шар земной я вращаю локтями, от себя, от себя». Мария Захарова также подчеркнула, что сейчас стихотворение Высоцкого особенно актуально и на данный момент ему нет равных. По словам Захаровой, Высоцкий писал это стихотворение про тех, кому сносят памятники в Прибалтике. Ранее сообщалось о том, что в Одессе снесут памятники императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову. Такое решение было принято одесским городским советом в ходе заседания. Памятник подвергался вандализму после начала спецоперации РФ на территории Украины.