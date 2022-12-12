12 декабря 2022

Киев не смог доказать применение иранских дронов Россией

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Всероссийские соревнования специальных управлений ФПС МЧС России по пожарно-спасательному спорту по дисциплине
Киев не привел никаких доказательств сотрудничества Тегеран и Москва по вопросу беспилотников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На встрече экспертов Киев не смог предоставить Тегерану документацию, подтверждающую использование Россией иранских дронов в ходе спецоперации. Об этом заявил глава Минобороны Ирана Мохаммад Реза Аштиани.

«Украинская сторона не предоставила на технической встрече никаких документов по использованию Россией иранских беспилотников в войне с этой страной», — заявил министр, слова которого приводит РИА Новости. Он также отметил, что Россия и Иран сотрудничают друг с другом, однако взаимодействие между странами по вопросу поставок беспилотников не подтверждено.

Ранее власти США обвинили Иран в поставках беспилотных летательных аппаратов в Россию. В Кремле сотрудничество с Ираном по поставкам беспилотников опровергли, выдвинув встречное обвинение Западу в «постыдных» сделках с Украиной. Кроме того, Иран ввел санкции против ряда организаций и лиц Евросоюза, сообщили RT.

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На встрече экспертов Киев не смог предоставить Тегерану документацию, подтверждающую использование Россией иранских дронов в ходе спецоперации. Об этом заявил глава Минобороны Ирана Мохаммад Реза Аштиани. «Украинская сторона не предоставила на технической встрече никаких документов по использованию Россией иранских беспилотников в войне с этой страной», — заявил министр, слова которого приводит РИА Новости. Он также отметил, что Россия и Иран сотрудничают друг с другом, однако взаимодействие между странами по вопросу поставок беспилотников не подтверждено. Ранее власти США обвинили Иран в поставках беспилотных летательных аппаратов в Россию. В Кремле сотрудничество с Ираном по поставкам беспилотников опровергли, выдвинув встречное обвинение Западу в «постыдных» сделках с Украиной. Кроме того, Иран ввел санкции против ряда организаций и лиц Евросоюза, сообщили RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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