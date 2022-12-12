12 декабря 2022

Зеленский предложил «три шага» для приближения конца СВО

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, зеленский владимир
Владимир Зеленский предложил «решение» конфликта между Киевом и Москвой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский предложил несколько «шагов», которые, по его мнению, приблизят завершение спецоперации РФ. Свои идеи он озвучил в обращении к лидерам стран G7.

«Прошу соблюдать достигнутую солидарность, Россия продолжает наступление, а значит, должна быть продолжена и поддержка Украины. Но кроме этого, мы должны сделать и давно ожидаемые шаги — те, что ускорят наступление мира», — заявил Зеленский в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Среди «шагов к миру» президент Украины назвал следующие: предоставление Киеву современной артиллерии, боеприпасов и бронетехники, оказание поддержки в энергетической, финансовой и социальной стабильности на Украине, а также выполнение «формулы мира», ранее предложенной Зеленским. По словам украинского лидера, именно эти три пункта «ускорят достижение мира».

«Формула мира», предложенная Зеленским на саммите G20, состоит из 10 пунктов. В их число входит ядерная, продовольственная, энергетическая безопасность Украины. При этом он исключил возможность соблюдения Минских соглашений, заявив, что «не будет никакого «Минска-3», сообщает «Национальная служба новостей».

Также Зеленский призывал Запад помочь создать для Украины «воздушный щит», который позволит противостоять ракетным ударам, его заявление передает RT. В МИД России подчеркнули, что Киев не настроен на решение конфликта путем мирного урегулирования, но, напротив, стремится к эскалации, дополняет МК. Американская газета The Washington Post, в свою очередь, раскритиковала Зеленского за его упрямство, которое делает переговоры с Россией невозможными.

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил несколько «шагов», которые, по его мнению, приблизят завершение спецоперации РФ. Свои идеи он озвучил в обращении к лидерам стран G7. «Прошу соблюдать достигнутую солидарность, Россия продолжает наступление, а значит, должна быть продолжена и поддержка Украины. Но кроме этого, мы должны сделать и давно ожидаемые шаги — те, что ускорят наступление мира», — заявил Зеленский в видео, опубликованном в его Telegram-канале. Среди «шагов к миру» президент Украины назвал следующие: предоставление Киеву современной артиллерии, боеприпасов и бронетехники, оказание поддержки в энергетической, финансовой и социальной стабильности на Украине, а также выполнение «формулы мира», ранее предложенной Зеленским. По словам украинского лидера, именно эти три пункта «ускорят достижение мира». «Формула мира», предложенная Зеленским на саммите G20, состоит из 10 пунктов. В их число входит ядерная, продовольственная, энергетическая безопасность Украины. При этом он исключил возможность соблюдения Минских соглашений, заявив, что «не будет никакого «Минска-3», сообщает «Национальная служба новостей». Также Зеленский призывал Запад помочь создать для Украины «воздушный щит», который позволит противостоять ракетным ударам, его заявление передает RT. В МИД России подчеркнули, что Киев не настроен на решение конфликта путем мирного урегулирования, но, напротив, стремится к эскалации, дополняет МК. Американская газета The Washington Post, в свою очередь, раскритиковала Зеленского за его упрямство, которое делает переговоры с Россией невозможными.
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