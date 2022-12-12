В России ввели ГОСТ для электросамокатов

13 декабря 2022 в 03:00 Размер текста - 17 +

По ГОСТУ, электросамокаты не должны развивать скорость выше 25 км/ч Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В России с 1 февраля 2023 года вступит в силу ГОСТ для электросамокатов и гироскутеров. По новым требованиям, транспортные средства должны иметь функцию автоматического замедления и не развивать скорость выше 25 км/ч. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Альберт Каримов. «ГОСТ вводит требования на ограничение максимальной скорости в 25 км/ч с возможностью определения местоположения ЭСИМ (электронные средства индивидуальной мобильности)», — рассказал «Известиям» Каримов. Он отметил, что новые стандарты позволят повысить уровень безопасности водителей средств и пешеходов. В требованиях прописано, что транспорт, батареи или аккумуляторы необходимо спроектировать так, чтобы исключить риск возгорания или повреждения. Также важно предусмотреть замки для предотвращения угонов. Новые требования не будут обязательными. Однако соблюдающие их компании смогут указать, что продукция соответствует стандарту. Ранее URA.RU писало, что самокаты и гироскутеры включат в правила дорожного движения. Изменения вступят в силу с 1 марта 2023 года.

В России с 1 февраля 2023 года вступит в силу ГОСТ для электросамокатов и гироскутеров. По новым требованиям, транспортные средства должны иметь функцию автоматического замедления и не развивать скорость выше 25 км/ч. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Альберт Каримов. «ГОСТ вводит требования на ограничение максимальной скорости в 25 км/ч с возможностью определения местоположения ЭСИМ (электронные средства индивидуальной мобильности)», — рассказал «Известиям» Каримов. Он отметил, что новые стандарты позволят повысить уровень безопасности водителей средств и пешеходов. В требованиях прописано, что транспорт, батареи или аккумуляторы необходимо спроектировать так, чтобы исключить риск возгорания или повреждения. Также важно предусмотреть замки для предотвращения угонов. Новые требования не будут обязательными. Однако соблюдающие их компании смогут указать, что продукция соответствует стандарту. Ранее URA.RU писало, что самокаты и гироскутеры включат в правила дорожного движения. Изменения вступят в силу с 1 марта 2023 года.