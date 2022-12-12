«Известия»: в квитанциях за ЖКУ появится новая строка

«Известия»: в платежки ЖКХ включат новую строку, связанную с «умными» счетчиками

13 декабря 2022 в 02:58 Размер текста - 17 +

Работа с «умными» счетчиками для многих граждан станет проще Фото: Владимир Андреев © URA.RU Минстрой планирует включить в платежки ЖКХ строку за оплату поверки, замены и установки «умных» счетчиков в жилых домах. Проработать соответствующую меру ведомству поручил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. «Оплату установки, замены, поверки „умных“ счетчиков в жилых домах включат в платежи за ЖКУ», — сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующую документацию Минстроя. Обслуживание и управление приборами планируют передать от жителей ресурсоснабжающим организациям (РСО), услуги последних и будут включены в квитанции. РСО должны будут проводить проверки счетчиков раз в 3-6 лет, заменять их, а также устанавливать. По словам экспертов, опрошенных изданием, подобная мера вводится с целью избавить граждан от необходимости обслуживать, устанавливать и заменять приборы. Кроме того, речь идет о защите россиян от мошенников. Прозрачность работы сферы ЖКХ также приведет к уменьшению трат граждан, заявляют специалисты. Ранее URA.RU писало о том, что многие поставщики услуг начали устанавливать умные счетчики на электричество, которые могут автоматически заниматься сбором показателей. Переход на них начался в России с лета прошлого года. Эти счетчики устанавливаются бесплатно, однако существуют мошенники, которые собирают с жильцов деньги. Также URA.RU выяснили, что энергетики Свердловской области запустили в работу уже 2 000 «умных» приборов учета энергии. Кроме того, юрист Елена Кудерко рассказала о нескольких неочевидных способах экономии на ЖКУ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Минстрой планирует включить в платежки ЖКХ строку за оплату поверки, замены и установки «умных» счетчиков в жилых домах. Проработать соответствующую меру ведомству поручил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. «Оплату установки, замены, поверки „умных“ счетчиков в жилых домах включат в платежи за ЖКУ», — сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующую документацию Минстроя. Обслуживание и управление приборами планируют передать от жителей ресурсоснабжающим организациям (РСО), услуги последних и будут включены в квитанции. РСО должны будут проводить проверки счетчиков раз в 3-6 лет, заменять их, а также устанавливать. По словам экспертов, опрошенных изданием, подобная мера вводится с целью избавить граждан от необходимости обслуживать, устанавливать и заменять приборы. Кроме того, речь идет о защите россиян от мошенников. Прозрачность работы сферы ЖКХ также приведет к уменьшению трат граждан, заявляют специалисты. Ранее URA.RU писало о том, что многие поставщики услуг начали устанавливать умные счетчики на электричество, которые могут автоматически заниматься сбором показателей. Переход на них начался в России с лета прошлого года. Эти счетчики устанавливаются бесплатно, однако существуют мошенники, которые собирают с жильцов деньги. Также URA.RU выяснили, что энергетики Свердловской области запустили в работу уже 2 000 «умных» приборов учета энергии. Кроме того, юрист Елена Кудерко рассказала о нескольких неочевидных способах экономии на ЖКУ.