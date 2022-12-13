Красный Крест: Украина лишила помощи нуждающихся по всему миру

13 декабря 2022 в 08:57 Размер текста - 17 +

Поддержка беженцев с Украины не должна оказываться за счет бедных людей, сообщили в Красном Кресте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины Конфликт на Украине лишил помощи 300 миллионов нуждающихся человек, среди которых — дети. Об этом заявил Международный Комитет Красного Креста (МККК), его слова передает американский журнал Foreign Policy. «По данным Международного Комитета Красного Креста, 80% людей, нуждающихся в гуманитарной помощи, живут в 20 странах. Крайне важно, чтобы поддержка беженцев из Украины, не оказывалась за счет миллионов беженцев и других людей, переживающих кризис по всему миру», — говорится в публикации . Авторы отмечают, что кризис по всему миру связан с конфликтом на Украине. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Власти активно оказывают помощь беженцам, которые не хотят жить под руководством киевского режима и переезжают в РФ. Так, например, в Курганской области выплатят по 100 000 рублей переселенцам из Херсона.

Конфликт на Украине лишил помощи 300 миллионов нуждающихся человек, среди которых — дети. Об этом заявил Международный Комитет Красного Креста (МККК), его слова передает американский журнал Foreign Policy. «По данным Международного Комитета Красного Креста, 80% людей, нуждающихся в гуманитарной помощи, живут в 20 странах. Крайне важно, чтобы поддержка беженцев из Украины, не оказывалась за счет миллионов беженцев и других людей, переживающих кризис по всему миру», — говорится в публикации. Авторы отмечают, что кризис по всему миру связан с конфликтом на Украине. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Власти активно оказывают помощь беженцам, которые не хотят жить под руководством киевского режима и переезжают в РФ. Так, например, в Курганской области выплатят по 100 000 рублей переселенцам из Херсона.