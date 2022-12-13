Пушилин сообщил об атаках Киева на Краснолиманском направлении

13 декабря 2022 в 09:28 Размер текста - 17 +

Пушилин сообщил об удержании российскими войсками своих позиций Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ситуация на Краснолиманском направлении остается сложной. Украинские войска пытаются атаковать. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. «Что касается Краснолиманского направления, ситуация остается сложной, противник пытается контратаковать, но наши подразделения сейчас удерживают все позиции», — сказал Пушилин в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что из-за напряженной ситуации в регионе российским военным не всегда удается продвигаться вперед. Ранее Минобороны сообщало о занятии российскими солдатами выгодных позиций на Краснолиманском направлении. В ведомстве также рассказывали о сорванных контратаках Вооруженных сил Украины в регионе, отмечает RT.

Ситуация на Краснолиманском направлении остается сложной. Украинские войска пытаются атаковать. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. «Что касается Краснолиманского направления, ситуация остается сложной, противник пытается контратаковать, но наши подразделения сейчас удерживают все позиции», — сказал Пушилин в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что из-за напряженной ситуации в регионе российским военным не всегда удается продвигаться вперед. Ранее Минобороны сообщало о занятии российскими солдатами выгодных позиций на Краснолиманском направлении. В ведомстве также рассказывали о сорванных контратаках Вооруженных сил Украины в регионе, отмечает RT.