Челябинский врач рассказал, что нельзя делать при насморке

Замглавврача ГКБ №1 Челябинска Максим Угнивенко: насморк — это защитная реакция организма

Угнивенко также советует повышать иммунитет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заместитель главного врача ГКБ №1 Челябинска Максим Угнивенко рассказал, что нельзя делать при появлении насморка. По его словам, чтобы избежать заболевания, нельзя прикасаться к лицу, вытирать слизь руками и шмыгать носом.

«На улице ощутимо холодает. И в это время мы частенько прикрываем нос варежкой, часто неосознанно касаемся лица, глаз, вытираем нос. В этот момент патогены вдыхаются или попадают с загрязненных рук во внутрь», — написал Угнивенко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Клетки в передней части носа распознают бактерии, а затем организм вырабатывает слизь с антибактериальными белками. Поэтому появление насморка на холоде — это защитная реакция организма.

По словам Угнивенко, чтобы уберечься от заболеваний, при насморке нельзя вытирать нос голыми руками, шмыгать носом (инфекция пройдет глубже), удалять слизь только бумажными салфетками. Многоразовый платок не подойдет, на нем скапливаются бактерии и вирусы, которые потом могут попасть в организм.

Еще одной частной причиной простуды зимой становится снижение иммунитета. Врач советует лучше утепляться, носить шапку, не забывать про витамины, правильно питаться и проветривать помещения.