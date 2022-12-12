12 декабря 2022

Свердловчане стали массово заболевать свиным гриппом

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Количество заболевающих гриппом и ОРВИ свердловчан выросло на треть Фото:

Количество заболевших свиным гриппом (H1N1) в Свердловской области начало активно расти. Именно этот штамм преобладает среди жителей региона, обследованных за последнее время. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«В рамках лабораторного мониторинга за возбудителями ОРВИ за неделю [с 5 по 11 декабря] обследовано 470 человек. Доминирует грипп А (H1N1) — 16,2% от числа обследованных. Также выделены риновирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы. <…> Неблагополучные по заболеваемости: Богданович, Асбестовский городской округ, Рефтинский», — рассказали в управлении.

Всего по Свердловской области за последнюю неделю зарегистрировано почти 59 тысяч случаев ОРВИ. Это на 27,3% выше, чем неделей ранее, и на 70,5 выше среднего многолетнего уровня. По данным Роспотребнадзора, среди заболевших 56% — дети.

13 декабря федеральный Роспотребнадзор объявил, что свиной грипп обнаружен в 82 регионах РФ. В сравнении с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 35,4%. Впервые о распространении H1N1 в России санитарное ведомство сообщило в начале декабря.

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Количество заболевших свиным гриппом (H1N1) в Свердловской области начало активно расти. Именно этот штамм преобладает среди жителей региона, обследованных за последнее время. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. «В рамках лабораторного мониторинга за возбудителями ОРВИ за неделю [с 5 по 11 декабря] обследовано 470 человек. Доминирует грипп А (H1N1) — 16,2% от числа обследованных. Также выделены риновирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы. <…> Неблагополучные по заболеваемости: Богданович, Асбестовский городской округ, Рефтинский», — рассказали в управлении. Всего по Свердловской области за последнюю неделю зарегистрировано почти 59 тысяч случаев ОРВИ. Это на 27,3% выше, чем неделей ранее, и на 70,5 выше среднего многолетнего уровня. По данным Роспотребнадзора, среди заболевших 56% — дети. 13 декабря федеральный Роспотребнадзор объявил, что свиной грипп обнаружен в 82 регионах РФ. В сравнении с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 35,4%. Впервые о распространении H1N1 в России санитарное ведомство сообщило в начале декабря.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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