Уволен тюменский чиновник, подозреваемый в приеме наркотиков

Тюменский чиновник Артем Голдышев, подозреваемый в приеме наркотиков, остался без работы

Артем Голдышев работал начальником отдела социальной защиты населения Викуловского района Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Артем Голдышев, подозреваемый в употреблении наркотиков, лишился должности начальника отдела социальной защиты населения Викуловского района. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. В региональном департаменте социального развития Тюменской области агентству косвенно подтвердили данную информацию.

«Артем Голдышев больше не работает на должности начальника отдела социальной защиты населения Викуловского района. Он был уволен», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В пресс-службе областного департамента социального развития агентству сообщили, что Голдышев не является сотрудником указанного управления соцзащиты населения. «В настоящее время А.С. Голдышев не состоит в трудовых отношениях с межрайонным управлением социальной защиты населения (Абатский, Викуловский, Сорокинский районы). И не замещает должность начальника отдела социальной защиты населения Викуловского района», — пояснили там URA.RU.

Ранее в тюменских СМИ появилась информация о том, что начальник отдела социальной защиты населения Викуловского района Артем Голдышев был привлечен к ответственности за употребление наркотиков. После этого в департамент соцразвития Тюменской области поступило обращение с просьбой провести в отношении чиновника служебное расследование.