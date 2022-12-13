В Кремле высказались от «трех шагах» Зеленского к миру

Предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским «три шага» к миру в Кремле назвали шагами к продолжению боевых действий. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это три шага к продолжению боевых действий», — заявил Песков. Он также добавил, что украинской стороне нужно принять сложившиеся реалии.
По словам представителя Кремля, эти реалии сложились из-за политики украинского руководства в последние годы. И они говорят о том, что «у Российской Федерации появились новые субъекты в результате референдумов». «Без учета этих реалий какое-либо продвижение вперед невозможно», — убежден Дмитрий Песков.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 озвучил «три шага» к миру. По его мнению, это предоставление Киеву современных танков и артиллерии, оказание Украине поддержки по обеспечению финансовой, энергетической и социальной стабильности и выполнение ранее предложенной «формулы мира».
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Предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским «три шага» к миру в Кремле назвали шагами к продолжению боевых действий. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это три шага к продолжению боевых действий», — заявил Песков. Он также добавил, что украинской стороне нужно принять сложившиеся реалии. По словам представителя Кремля, эти реалии сложились из-за политики украинского руководства в последние годы. И они говорят о том, что «у Российской Федерации появились новые субъекты в результате референдумов». «Без учета этих реалий какое-либо продвижение вперед невозможно», — убежден Дмитрий Песков. Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 озвучил «три шага» к миру. По его мнению, это предоставление Киеву современных танков и артиллерии, оказание Украине поддержки по обеспечению финансовой, энергетической и социальной стабильности и выполнение ранее предложенной «формулы мира».