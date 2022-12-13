На курганской стройке, из-за которой осудили экс-замгубернатора, нашли новые нарушения

После проверки строительства стадиона и детсада УФК по Курганской области нашла нарушения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На объектах строительства в шадринском селе Канаши (Курганская область), фигурировавших в уголовном деле о коррупции с участием экс-замгубернатора Сергея Пугина, в результате проверки управления федерального казначейства (УФК) обнаружено нецелевое использование средств. Данная информация имеется в материалах на сайте арбитражного суда Уральского округа.

«В 2020 году допущено нецелевое использование средств субсидии из федерального бюджета на общую сумму 48 459 287,66 руб. <…>, выразившееся в оплате денежных обязательств за счет средств <…>, подлежащих финансированию по другим кодам классификации расходов бюджета», — сообщается в постановлении. Около 10,4 млн были оплачены за пристрой к школе детсада на 35 мест, более 38 млн — за строительство стадиона.

Также проверка обнаружила на стадионе недостачу бетонных столбов на сумму 87 тыс. руб. УФК по Курганской области предписало управлению ЖКХ, энергетики и строительства администрации Шадринского района устранить недочеты. Подрядчик должен был доделать работы с предоставлением документов. Кроме этого, управлению надлежало «восстановить средства субсидий, использованных не по целевому назначению в размере 48 459 287,66 рублей, путем перечисления в доход бюджета Курганской области <…> в срок до 31.03.2022».

Шадринцы обратились в арбитраж и после нескольких разбирательств дошли до Арбитражного суда Уральского округа, который постановил пересмотреть результат проверки. В суде отметили, что «не любое неправильное отражение в бюджетном учете расходов бюджетных средств <…> является нецелевым использованием средств субсидий» и направили дело на пересмотр в арбитражный суд Курганской области.

Редакция URA.RU обратилась в УФК России по Курганской области с просьбой прокомментировать данные. На момент публикации новости ответ еще не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что при строительстве школы и других соцобъектов в курганском селе были похищены миллионы рублей, выделенные по госконтракту. Бывший курганский замгубернатора Сергей Пугин был признан виновным в превышении полномочий в ходе приемки и оплаты данных объектов, а также получении взятки от исполнителя работ. Его приговорили к 7 годам лишения свободы и крупному штрафу. Экс-руководителя шадринской компании-подрядчика также признали виновным в мошенничестве.