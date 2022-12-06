В Курганской области огласили приговор фигуранту дела экс-замгубернатора

Курганского коммерсанта признали виновным в делах о мошенничестве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринском районном суде вынесли приговор бывшему коммерческому директору фирмы «Мультипласт» Михаилу Третьякову, выступавшего ранее фигурантом в уголовном деле экс-замгубернатора Курганской области Сергея Пугина. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Курганской области.

«Осужден бывший коммерческий директор ООО „Мультипласт“ за совершение четырех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 33, ст. 196, ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (мошенничество, преднамеренное банкротство и невыплата заработной платы)», — говорится в telegram-канале службы. Мужчине назначили в качестве наказания 10 лет лишения свободы в колонии общего режима и присудили штраф в размере 500 тысяч рублей.

Ранее фирма, в которой работал Третьяков, строила соцобъекты в Шадринском районе и получила от чиновников деньги по госконтракту за незавершенную стройку. По итогам проверок в 2020 году было возбуждено сразу несколько уголовных дел в отношении высокопоставленных чиновников: заместителя курганского губернатора Сергея Пугина, а также бывшего главы района Владимира Осокина и его заместителя Вячеслава Рознина, а также бывшего директора компании «Мультипласт». Во время суда Пугин утверждал, что мошенническую схему придумал именно Третьяков. Последний же рассказал следователям, что давал взятки чиновникам во время выполнения контракта.

Также ранее компанию «Мультипласт» приговорили к штрафу в размере 20 млн рублей за подкуп руководителя одного из госучреждений за победу в тендере. Третьякова объявляли в международный розыск, а затем задержали в Шадринске, после чего он стал сотрудничать со следствием.

Ранее URA.RU сообщало, что в шадринский суд поступило дело коммерческого директора местной фирмы. Дело Третьякова рассматривали в особом порядке.