Арестович заявил, что Зеленский очень устал

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Владимир Зеленский чувствует себя усталым после начала СВО, считает Алексей Арестович Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский устал от спецоперации РФ. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

«Это ж гонка бесконечная, очень тяжелая. Он переродился полностью, другой человек. И этот новый человек <…> уставший», — отметил Арестович в ходе интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном (включен минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов). Интервью было опубликовано на видеохостинге YouTube. Гордон отметил, что до конфликта с РФ Зеленский выглядел другим, более свежим. И Арестович согласился с этим.

Ранее сообщалось о том, что главная опора украинского лидера на сегодня — это Служба безопасности Украины (СБУ). Так считает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. Зеленский на саммите G7 озвучил шаги к миру, но в Кремле считают, что это шаги к продолжению борьбы. РФ и Украина предпринимали несколько попыток решить конфликт дипломатическим путем, но переговоры не привели к желаемым результатам.

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Президент Украины Владимир Зеленский устал от спецоперации РФ. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович. «Это ж гонка бесконечная, очень тяжелая. Он переродился полностью, другой человек. И этот новый человек <…> уставший», — отметил Арестович в ходе интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном (включен минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов). Интервью было опубликовано на видеохостинге YouTube. Гордон отметил, что до конфликта с РФ Зеленский выглядел другим, более свежим. И Арестович согласился с этим. Ранее сообщалось о том, что главная опора украинского лидера на сегодня — это Служба безопасности Украины (СБУ). Так считает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. Зеленский на саммите G7 озвучил шаги к миру, но в Кремле считают, что это шаги к продолжению борьбы. РФ и Украина предпринимали несколько попыток решить конфликт дипломатическим путем, но переговоры не привели к желаемым результатам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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