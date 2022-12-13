Арестович заявил, что Зеленский очень устал

13 декабря 2022 в 17:19 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский чувствует себя усталым после начала СВО, считает Алексей Арестович Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский устал от спецоперации РФ. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович. «Это ж гонка бесконечная, очень тяжелая. Он переродился полностью, другой человек. И этот новый человек <…> уставший», — отметил Арестович в ходе интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном (включен минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов). Интервью было опубликовано на видеохостинге YouTube. Гордон отметил, что до конфликта с РФ Зеленский выглядел другим, более свежим. И Арестович согласился с этим. Ранее сообщалось о том, что главная опора украинского лидера на сегодня — это Служба безопасности Украины (СБУ). Так считает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. Зеленский на саммите G7 озвучил шаги к миру, но в Кремле считают, что это шаги к продолжению борьбы. РФ и Украина предпринимали несколько попыток решить конфликт дипломатическим путем, но переговоры не привели к желаемым результатам.

Президент Украины Владимир Зеленский устал от спецоперации РФ. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович. «Это ж гонка бесконечная, очень тяжелая. Он переродился полностью, другой человек. И этот новый человек <…> уставший», — отметил Арестович в ходе интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном (включен минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов). Интервью было опубликовано на видеохостинге YouTube. Гордон отметил, что до конфликта с РФ Зеленский выглядел другим, более свежим. И Арестович согласился с этим. Ранее сообщалось о том, что главная опора украинского лидера на сегодня — это Служба безопасности Украины (СБУ). Так считает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. Зеленский на саммите G7 озвучил шаги к миру, но в Кремле считают, что это шаги к продолжению борьбы. РФ и Украина предпринимали несколько попыток решить конфликт дипломатическим путем, но переговоры не привели к желаемым результатам.