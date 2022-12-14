Военный аналитик Прохватилов заметил британский след в атаках Украины по РФ

14 декабря 2022 в 09:02 Размер текста - 17 +

ВСУ с поддержкой Запада продолжит попытки обстрела России, сказал Константин Сивков (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Британия могла поставить Украине дальнобойное оружие, которое позволяет ВСУ обстреливать отдаленные территории. Таким мнением с URA.RU поделился старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов. «Возможно это производство корпорации Boeing. Но они еще не закончили испытания. Ракеты такие есть и у Великобритании. Британская разведка заявила, что если Россия не прекратит обстрел энергетической системы Украины, то они предоставят ей дальнобойные системы огня. А они могли уже давно их предоставить. И не только британцы, но и американцы. Я не думаю, что Украина, у которой оборонный комплекс практически разрушен, может за короткое время разработать и наладить выпуск высокоточного дальнобойного оружия. Так что это западный след», — сказал Владимир Прохватилов. Действительный академик, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков считает, что ударами по Энгельсу Запад проверял терпение РФ и на них необходимо жестко ответить. «Ударами, которые были нанесены, Запад решал задачу по тестированию решимости руководства РФ. Нужно жестко отвечать на подобного рода провокации. Ведь, судя по всему, Запад спокойно дал согласие на то, чтобы наносить удары по объектам на территории России», — добавил эксперт. Россия проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. Ранее Минобороны РФ сообщили, что ВСУ попытались ударить беспилотниками по военным аэродромам Дягилево и Энгельс, в ходе которого трое российских военных погибли. Украина подтвердила свою причастность. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Британия могла поставить Украине дальнобойное оружие, которое позволяет ВСУ обстреливать отдаленные территории. Таким мнением с URA.RU поделился старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов. «Возможно это производство корпорации Boeing. Но они еще не закончили испытания. Ракеты такие есть и у Великобритании. Британская разведка заявила, что если Россия не прекратит обстрел энергетической системы Украины, то они предоставят ей дальнобойные системы огня. А они могли уже давно их предоставить. И не только британцы, но и американцы. Я не думаю, что Украина, у которой оборонный комплекс практически разрушен, может за короткое время разработать и наладить выпуск высокоточного дальнобойного оружия. Так что это западный след», — сказал Владимир Прохватилов. Действительный академик, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков считает, что ударами по Энгельсу Запад проверял терпение РФ и на них необходимо жестко ответить. «Ударами, которые были нанесены, Запад решал задачу по тестированию решимости руководства РФ. Нужно жестко отвечать на подобного рода провокации. Ведь, судя по всему, Запад спокойно дал согласие на то, чтобы наносить удары по объектам на территории России», — добавил эксперт. Россия проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. Ранее Минобороны РФ сообщили, что ВСУ попытались ударить беспилотниками по военным аэродромам Дягилево и Энгельс, в ходе которого трое российских военных погибли. Украина подтвердила свою причастность.