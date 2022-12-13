The Times: королевские пехотинцы Великобритании прибыли на Украину для секретных миссий

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НАТО. Москва, нато, военный, nato, солдат, армия нато
На стороне ВСУ в конфликте на Украине участвуют британские пехотинцы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В конфликте на Украине на стороне ВСУ в секретных операциях принимают участие пехотинцы из Королевской морской пехоты Великобритании. Об этом рассказал бывший генерал-комендант королевской морской пехоты Роберт Магован.

«Королевская морская пехота принимала участие в секретных операциях на Украине. <…> Коммандос поддерживали „незаметные операции“ в „чрезвычайно чувствительной обстановке“», — уточнил он. Его слова приводит британская газета The Times.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. США и страны Запада оказывают всевозможную помощь украинской стороне. В том числе, на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) принимают участие и иностранные наемники, включая Британию. В свою очередь, глава МИД Британии заявлял, что Москва не понимает мирных устремлений НАТО.

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В конфликте на Украине на стороне ВСУ в секретных операциях принимают участие пехотинцы из Королевской морской пехоты Великобритании. Об этом рассказал бывший генерал-комендант королевской морской пехоты Роберт Магован. «Королевская морская пехота принимала участие в секретных операциях на Украине. <…> Коммандос поддерживали „незаметные операции“ в „чрезвычайно чувствительной обстановке“», — уточнил он. Его слова приводит британская газета The Times. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. США и страны Запада оказывают всевозможную помощь украинской стороне. В том числе, на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) принимают участие и иностранные наемники, включая Британию. В свою очередь, глава МИД Британии заявлял, что Москва не понимает мирных устремлений НАТО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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