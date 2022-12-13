The Times: королевские пехотинцы Великобритании прибыли на Украину для секретных миссий 13 декабря 2022 в 20:46 Размер текста - 17 + На стороне ВСУ в конфликте на Украине участвуют британские пехотинцы Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В конфликте на Украине на стороне ВСУ в секретных операциях принимают участие пехотинцы из Королевской морской пехоты Великобритании. Об этом рассказал бывший генерал-комендант королевской морской пехоты Роберт Магован. «Королевская морская пехота принимала участие в секретных операциях на Украине. <…> Коммандос поддерживали „незаметные операции“ в „чрезвычайно чувствительной обстановке“», — уточнил он. Его слова приводит британская газета The Times. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. США и страны Запада оказывают всевозможную помощь украинской стороне. В том числе, на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) принимают участие и иностранные наемники, включая Британию. В свою очередь, глава МИД Британии заявлял, что Москва не понимает мирных устремлений НАТО. В конфликте на Украине на стороне ВСУ в секретных операциях принимают участие пехотинцы из Королевской морской пехоты Великобритании. Об этом рассказал бывший генерал-комендант королевской морской пехоты Роберт Магован. «Королевская морская пехота принимала участие в секретных операциях на Украине. <…> Коммандос поддерживали „незаметные операции“ в „чрезвычайно чувствительной обстановке“», — уточнил он. Его слова приводит британская газета The Times. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. США и страны Запада оказывают всевозможную помощь украинской стороне. В том числе, на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) принимают участие и иностранные наемники, включая Британию. В свою очередь, глава МИД Британии заявлял, что Москва не понимает мирных устремлений НАТО. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям