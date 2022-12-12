Предприниматель: кофейный бизнес в ЯНАО не испытывает дефицита сырья

13 декабря 2022 в 20:54 Размер текста - 17 +

Кофейные зерна предприниматели закупают у поставщика в Москве Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Предприниматель из Нового Уренгоя (ЯНАО) рассказал URA.RU об условиях работы кофейного бизнеса после введения санкций. По словам Ильи Иванова, кофейные зерна они закупают через поставщика из Москвы. «Кофе в России не растет. Поэтому мы заказываем кофейные зерна у крупных поставщиков из Москвы, которые в свою очередь заказывают их в странах Латинской Америки, Азии и Африки», — рассказал Иванов. Он отметил, что так было и до введения санкций против России. А также уточнил, что предприниматели начали активно заменять импортный чай на отечественный. «В Новом Уренгое многие кофейни раньше заказывали импортный чай, но теперь занимаются внедрением отечественного иван-чая. Он пользуется спросом», — подчеркнул Иванов. Ранее URA.RU рассказывало, что заводу по производству пива в ЯНАО пришлось приостановить свою работу из-за введенных санкций. Предприятие перешло на отечественное оборудование.

Предприниматель из Нового Уренгоя (ЯНАО) рассказал URA.RU об условиях работы кофейного бизнеса после введения санкций. По словам Ильи Иванова, кофейные зерна они закупают через поставщика из Москвы. «Кофе в России не растет. Поэтому мы заказываем кофейные зерна у крупных поставщиков из Москвы, которые в свою очередь заказывают их в странах Латинской Америки, Азии и Африки», — рассказал Иванов. Он отметил, что так было и до введения санкций против России. А также уточнил, что предприниматели начали активно заменять импортный чай на отечественный. «В Новом Уренгое многие кофейни раньше заказывали импортный чай, но теперь занимаются внедрением отечественного иван-чая. Он пользуется спросом», — подчеркнул Иванов. Ранее URA.RU рассказывало, что заводу по производству пива в ЯНАО пришлось приостановить свою работу из-за введенных санкций. Предприятие перешло на отечественное оборудование.