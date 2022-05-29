Завод в Лабытнанги заменит импортные соки и пиво Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Заводу по производству пива Santa Gusto в Лабытнанги пришлось приостановить производство и переходить на отечественное оборудование из-за санкций. Однако после установки новой техники у предприятия в планах заменить ушедшие импортные аналоги пива, об этом URA.RU рассказал директор завода Станислав.

«Почему мы дорогое импортное оборудование отдали в Тюмень? Банально — обслуживание, если в Тюмени можно спокойно позвонить в 10 контор и две из них скажут, что готовы приехать и сделать. Здесь мы можем позвонить одному человеку, он скажет не могу — все, на этом все закончилось. Там [в Тюмени] легче манипуляция человеческим факторам, здесь людей меньше и права на ошибку у нас нет», — поясняет собеседник.

Филиалы завода есть в Тюмени, Челябинске и других городах РФ. Еще одной причиной, по которой было принято решение перейти на отечественное оборудование — дороговизна замены деталей — теперь одна часть механизма может обойтись в миллион рублей. Помимо оборудования, предприятие отказалось от импортного хмеля и солода.

Кроме того, завод начал использовать параллельный импорт, который был разрешен президентом РФ. «Ценник при этом даже упал, потому что компаниям некуда сбывать — российский рынок для них был 80%, но сейчас дороже стала логистика», — отмечает бизнесмен.

Также Станислав отметил, что непросто бизнесу приходиться и из-за транспортной доступности в регионе. Но при этом у предприятия есть планы по дальнейшему развитию. «Мы запускаем серию „Лайт“ — это будет экономически выгодный сегмент. Оно будет полностью из отечественного сырья — это сразу удешевляет продукт», — сообщает собеседник. Сейчас на заводе идет промывка цехов и оборудования, а также его установка.

Несмотря на то, что российское оборудование отличается от импортного тем, что оно не автоматическое, у завода в планах расширить линейку лимонадов. Также предприятие рассматривает возможность начать производство соков на замену уходящим импортным аналогам. А летом завод планирует провести презентацию аналога популярного импортного пива, которое больше не привозят в Россию.

Многие зарубежные компании заявляли о приостановки работы на территории РФ после того, как Россия начала вынужденной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, которая помешала ВСУ напасть на Донбасс. В ответ на это страны Запада усилили санкционное давление на Россию, которое и так не прекращалось с 2000-х годов.

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