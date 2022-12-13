Родные тюменских мобилизованных получат транспортную льготу

Родные мобилизованных тюменцев смогут без очереди пользоваться социальным такси Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Родственникам мобилизованных тюменцев, а также контрактников и добровольцев, участвующих в спецоперации, хотят дать первоочередное право пользования услугами службы «Социальное такси». Такой проект постановления правительства подготовил департамент социального развития области.

«Внести изменения в постановление правительства Тюменской области. Дополнить категории, имеющие первоочередное право на получение услуг социального такси, членами семей военнослужащих, лиц, проходящих (проходивших) службу в войсках нацгвардии РФ и имеющих специальное звание полиции, граждан, добровольно принимающих (принимавших) участие в спецоперации, а также членами семей граждан, призванных по мобилизации», — говорится в проекте тюменских властей.

Льгота будет положена при соблюдении ряда правил. Воспользоваться новым правом смогут лишь инвалиды (взрослые и дети) первой и второй групп по зрению, а также имеющие определенные степени ограничений в передвижении, контроле своего поведения, маломобильные граждане.

Социальное такси — это служба, которая предоставляет услугу специального транспортного обслуживания. Тюменцы могут бесплатно пользоваться ей для поездок в больницы, организации соцобслуживания, правоохранительные органы, органы исполнительной власти, на почту, в банки и так далее.

Ранее URA.RU писало о других льготах для семей участников спецоперации в Тюменской области. В частности, родных военнослужащих освободили от платы за детские сады.