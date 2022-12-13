Аналитики забили тревогу из-за количества нераспроданного жилья в России

РБК: объем нераспроданных квартир в новостройках достиг рекордного уровня

14 декабря 2022 в 05:45 Размер текста - 17 +

Объем нераспроданных квартир в новостройках достиг рекордного уровня, сообщает РБК Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис в России Площадь нераспроданных квартир в новостройках по всей России выросла до 66 миллионов квадратных метров. Аналитики связывают большой объем нераспроданного жилья с тем, что застройщики в 2022 году не сбавили темпы запуска новых проектов. «Площадь нераспроданных квартир в новостройках по всей России в декабре 2022 года достигла 66 млн квадратных метров или 66% от общего объема жилья в стадии строительства (учитывались квартиры, которые уже доступны к покупке, и те, которые еще не вышли на рынок)», — пишет РБК, ссылаясь на данные «INFOLine-Аналитика», которые были предоставлены на основании сведений единой информационной системы жилищного строительства. Отмечается, что это максимальный показатель с января 2020 года. В частности, по данным аналитического центра госкомпании «Дом.РФ», объем непроданного жилья в новостройках превышает 41 миллион квадратных метров, что на 44% больше, чем в начале 2021 года. Также уточняется, что около 25 миллионов квадратных метров строящегося жилья приходится на проекты, продажи которых еще не доступны. В компании связывают сложившуюся ситуацию на рынке недвижимости с тем, что застройщики в этом году не сбавили темпы запуска новых проектов. Ранее стало известно, что Минфин, Минстрой, ЦБ и «ДОМ.РФ» к 2024 году разработают механизм покупки жилья в рассрочку. На льготу смогут рассчитывать определенные категории граждан. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Площадь нераспроданных квартир в новостройках по всей России выросла до 66 миллионов квадратных метров. Аналитики связывают большой объем нераспроданного жилья с тем, что застройщики в 2022 году не сбавили темпы запуска новых проектов. «Площадь нераспроданных квартир в новостройках по всей России в декабре 2022 года достигла 66 млн квадратных метров или 66% от общего объема жилья в стадии строительства (учитывались квартиры, которые уже доступны к покупке, и те, которые еще не вышли на рынок)», — пишет РБК, ссылаясь на данные «INFOLine-Аналитика», которые были предоставлены на основании сведений единой информационной системы жилищного строительства. Отмечается, что это максимальный показатель с января 2020 года. В частности, по данным аналитического центра госкомпании «Дом.РФ», объем непроданного жилья в новостройках превышает 41 миллион квадратных метров, что на 44% больше, чем в начале 2021 года. Также уточняется, что около 25 миллионов квадратных метров строящегося жилья приходится на проекты, продажи которых еще не доступны. В компании связывают сложившуюся ситуацию на рынке недвижимости с тем, что застройщики в этом году не сбавили темпы запуска новых проектов. Ранее стало известно, что Минфин, Минстрой, ЦБ и «ДОМ.РФ» к 2024 году разработают механизм покупки жилья в рассрочку. На льготу смогут рассчитывать определенные категории граждан.