В России появится альтернатива льготной ипотеке для части россиян

«Известия»: власти готовятся ввести рассрочку на покупку жилья для некоторых категорий граждан

09 декабря 2022 в 06:52 Размер текста - 17 +

Власти прорабатывают механизм покупки жилья в рассрочку Фото: Размик Закарян © URA.RU Минфин, Минстрой, ЦБ и «ДОМ.РФ» к 2024 году разработают механизм покупки жилья в рассрочку. На льготу смогут рассчитывать определенные категории граждан. Это следует из плана мероприятий по реализации принятой Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года. «В России запланировали создать дополнительные механизмы для покупки жилья. В том числе речь идет о рассрочке для отдельных категорий граждан», — пишут «Известия» со ссылкой на документ. Член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский предположил, что на льготу смогут рассчитывать педагоги, медики, узкие специалисты в промышленных отраслях, специалисты IT-отрасли. По мнению парламентария, рассрочку нужно выдавать на полный срок выплат, а оплачивать проценты за граждан должны региональные власти, что будет соизмеримо с затратами субъектов на оплату аренды жилья этих специалистов. При этом механизм позволит получить больше гарантий того, что работник будет оставаться в регионе. Инициатива также предполагает введение спецсчетов в банках для накопления первоначального взноса на ипотеку, что позволит снизить ставки по кредиту. В середине ноября в Минфине заявили, что выдача льготной ипотеки на жилье в новостройках закончится 31 декабря. Однако Центральный Банк России начал обсуждать с банками эту меру поддержки для жителей Донбасса. Также Правительство РФ продлило дальневосточную ипотечную программу по 2% годовых до 2030 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Минфин, Минстрой, ЦБ и «ДОМ.РФ» к 2024 году разработают механизм покупки жилья в рассрочку. На льготу смогут рассчитывать определенные категории граждан. Это следует из плана мероприятий по реализации принятой Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года. «В России запланировали создать дополнительные механизмы для покупки жилья. В том числе речь идет о рассрочке для отдельных категорий граждан», — пишут «Известия» со ссылкой на документ. Член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский предположил, что на льготу смогут рассчитывать педагоги, медики, узкие специалисты в промышленных отраслях, специалисты IT-отрасли. По мнению парламентария, рассрочку нужно выдавать на полный срок выплат, а оплачивать проценты за граждан должны региональные власти, что будет соизмеримо с затратами субъектов на оплату аренды жилья этих специалистов. При этом механизм позволит получить больше гарантий того, что работник будет оставаться в регионе. Инициатива также предполагает введение спецсчетов в банках для накопления первоначального взноса на ипотеку, что позволит снизить ставки по кредиту. В середине ноября в Минфине заявили, что выдача льготной ипотеки на жилье в новостройках закончится 31 декабря. Однако Центральный Банк России начал обсуждать с банками эту меру поддержки для жителей Донбасса. Также Правительство РФ продлило дальневосточную ипотечную программу по 2% годовых до 2030 года.