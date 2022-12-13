13 декабря 2022

В ХМАО ученики не пойдут в школу из-за морозов

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на вручении экипировки для дворовой хоккейной команды поселка Аэропорт. Челябинск , зима, иней, погода, дерево, климат, природа, мороз, куржак
В некоторых населенных пунктах занятия отменили с 1 по 11 классы Фото:

В населенных пунктах ХМАО отменены занятия у школьников первой смены из-за сильных морозов. В Лянторе, Лямино, Куть-Яхе, Лемпино, Сытомино, Селиярово, Сентябрьском и Нижнесортымском в школу не пойдут ученики с 1 по 4 классы. Об этом сообщается на портале «Госуслуги».

«Температура воздуха на территории ХМАО составляет от -28 до -40,7 градусов. Скорость ветра 0-2 м/с», — говорится в сообщении об актировке.

В большей части населенных пунктов югры занятия отменены с 1 по 8 классы: Нижневартовск, Мегион, Сургут, Нефтеюганск, Когалым, Покачи, Лангепас, Ваховск, Салым, Пыть-Ях, Белый Яр, Барсово, Солнечный, Локосово, Пойковский, Усть-Юган, Угут, Каюкова, Сайгатина, Чеускино, Каркатеева, Юганская Обь, Покур, Вата, Аган и другие. В некоторых населенных пунктах актировки распространяются и на учащихся с 1 по 11 классы. Это Радужный, Новоаганск, Чехломей, Варьеган, Охтеурье, Ларьяк и Корлики.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО накануне 13 декабря из-за сильных морозов были отменены занятия у учеников первой и второй смен. Актировки коснулись как начальной школы, так и старших классов.

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В населенных пунктах ХМАО отменены занятия у школьников первой смены из-за сильных морозов. В Лянторе, Лямино, Куть-Яхе, Лемпино, Сытомино, Селиярово, Сентябрьском и Нижнесортымском в школу не пойдут ученики с 1 по 4 классы. Об этом сообщается на портале «Госуслуги». «Температура воздуха на территории ХМАО составляет от -28 до -40,7 градусов. Скорость ветра 0-2 м/с», — говорится в сообщении об актировке. В большей части населенных пунктов югры занятия отменены с 1 по 8 классы: Нижневартовск, Мегион, Сургут, Нефтеюганск, Когалым, Покачи, Лангепас, Ваховск, Салым, Пыть-Ях, Белый Яр, Барсово, Солнечный, Локосово, Пойковский, Усть-Юган, Угут, Каюкова, Сайгатина, Чеускино, Каркатеева, Юганская Обь, Покур, Вата, Аган и другие. В некоторых населенных пунктах актировки распространяются и на учащихся с 1 по 11 классы. Это Радужный, Новоаганск, Чехломей, Варьеган, Охтеурье, Ларьяк и Корлики. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО накануне 13 декабря из-за сильных морозов были отменены занятия у учеников первой и второй смен. Актировки коснулись как начальной школы, так и старших классов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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