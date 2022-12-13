На бульваре Солнечном из оздоровительного комплекса сделают магазин (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в Западном районе здание спортивно-оздоровительного комплекса переделают под универсам. О разрешении на реконструкцию сообщается на сайте мэрии.

«Физическое лицо. Разрешение на реконструкцию здания спортивно-оздоровительного комплекса под универсам, расположенного по адресу: г. Курган, бульвар Солнечный, 3а», — указано в документе.

По данным Росреестра, площадь земельного участка под реконструкцию составляет 1 427 квадратных метров. Кадастровая стоимость территории порядка 4 миллионов рублей. Данный объект находится в частной собственности.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане построят две высотки. Один многоэтажный жилой дом возведут в первом микрорайоне Заозерного, второй — на берегу реки Тобол в Западном районе города. Также сообщалось, что в Заозерном районе построят торгово-развлекательный центр на площади 18 тысяч квадратных метров.