13 декабря 2022

Мэрия Кургана разрешила бизнесмену сделать из спорткомплекса магазин. Скрин

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Строительные площадки на улице Зорге. Курган, строительство, строитель, рабочий, стройка
На бульваре Солнечном из оздоровительного комплекса сделают магазин (архивное фото) Фото:

В Кургане в Западном районе здание спортивно-оздоровительного комплекса переделают под универсам. О разрешении на реконструкцию сообщается на сайте мэрии.

«Физическое лицо. Разрешение на реконструкцию здания спортивно-оздоровительного комплекса под универсам, расположенного по адресу: г. Курган, бульвар Солнечный, 3а», — указано в документе.

По данным Росреестра, площадь земельного участка под реконструкцию составляет 1 427 квадратных метров. Кадастровая стоимость территории порядка 4 миллионов рублей. Данный объект находится в частной собственности.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане построят две высотки. Один многоэтажный жилой дом возведут в первом микрорайоне Заозерного, второй — на берегу реки Тобол в Западном районе города. Также сообщалось, что в Заозерном районе построят торгово-развлекательный центр на площади 18 тысяч квадратных метров.

В Кургане из спорткомплекса сделают универсам

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В Кургане в Западном районе здание спортивно-оздоровительного комплекса переделают под универсам. О разрешении на реконструкцию сообщается на сайте мэрии. «Физическое лицо. Разрешение на реконструкцию здания спортивно-оздоровительного комплекса под универсам, расположенного по адресу: г. Курган, бульвар Солнечный, 3а», — указано в документе. По данным Росреестра, площадь земельного участка под реконструкцию составляет 1 427 квадратных метров. Кадастровая стоимость территории порядка 4 миллионов рублей. Данный объект находится в частной собственности. Ранее URA.RU писало, что в Кургане построят две высотки. Один многоэтажный жилой дом возведут в первом микрорайоне Заозерного, второй — на берегу реки Тобол в Западном районе города. Также сообщалось, что в Заозерном районе построят торгово-развлекательный центр на площади 18 тысяч квадратных метров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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