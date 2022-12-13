В Кургане в Западном районе здание спортивно-оздоровительного комплекса переделают под универсам. О разрешении на реконструкцию сообщается на сайте мэрии.
«Физическое лицо. Разрешение на реконструкцию здания спортивно-оздоровительного комплекса под универсам, расположенного по адресу: г. Курган, бульвар Солнечный, 3а», — указано в документе.
По данным Росреестра, площадь земельного участка под реконструкцию составляет 1 427 квадратных метров. Кадастровая стоимость территории порядка 4 миллионов рублей. Данный объект находится в частной собственности.
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В Кургане в Западном районе здание спортивно-оздоровительного комплекса переделают под универсам. О разрешении на реконструкцию сообщается на сайте мэрии. «Физическое лицо. Разрешение на реконструкцию здания спортивно-оздоровительного комплекса под универсам, расположенного по адресу: г. Курган, бульвар Солнечный, 3а», — указано в документе. По данным Росреестра, площадь земельного участка под реконструкцию составляет 1 427 квадратных метров. Кадастровая стоимость территории порядка 4 миллионов рублей. Данный объект находится в частной собственности. Ранее URA.RU писало, что в Кургане построят две высотки. Один многоэтажный жилой дом возведут в первом микрорайоне Заозерного, второй — на берегу реки Тобол в Западном районе города. Также сообщалось, что в Заозерном районе построят торгово-развлекательный центр на площади 18 тысяч квадратных метров.