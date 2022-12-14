Марочко: Киев готовит диверсии на Сватовском направлении

14 декабря 2022 в 11:30 Размер текста - 17 +

ВСУ хотят начать террористическую деятельность из-за постоянных военных неудач, сказал Марочко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ из-за военных неудач готовят диверсии на Сватовском направлении. Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко. «Ввиду длительных безуспешных действий на Сватовском направлении, спецслужбы США и Киева предлагают начать террористическую деятельность в данном районе», — заявил офицер, ссылаясь на данные российской разведки. Его слова приводит argumenti.ru. По словам Марочко, целями украинцев могут стать госучреждения, объекты гражданской инфраструктуры и логистические развязки. Ранее Марочко сообщил о том, что украинские войска, из-за боевых потерь, отправляют врачей в Артемовск из западной Украины. В The Daily Telegraph писали, что под Бахмутом ВСУ потеряли более 10 тысяч бойцов.

ВСУ из-за военных неудач готовят диверсии на Сватовском направлении. Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко. «Ввиду длительных безуспешных действий на Сватовском направлении, спецслужбы США и Киева предлагают начать террористическую деятельность в данном районе», — заявил офицер, ссылаясь на данные российской разведки. Его слова приводит argumenti.ru. По словам Марочко, целями украинцев могут стать госучреждения, объекты гражданской инфраструктуры и логистические развязки. Ранее Марочко сообщил о том, что украинские войска, из-за боевых потерь, отправляют врачей в Артемовск из западной Украины. В The Daily Telegraph писали, что под Бахмутом ВСУ потеряли более 10 тысяч бойцов.