Марочко: Киев готовит диверсии на Сватовском направлении

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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, бмп, боевая машина пехоты, механик водитель
ВСУ хотят начать террористическую деятельность из-за постоянных военных неудач, сказал Марочко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ из-за военных неудач готовят диверсии на Сватовском направлении. Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

«Ввиду длительных безуспешных действий на Сватовском направлении, спецслужбы США и Киева предлагают начать террористическую деятельность в данном районе», — заявил офицер, ссылаясь на данные российской разведки. Его слова приводит argumenti.ru. По словам Марочко, целями украинцев могут стать госучреждения, объекты гражданской инфраструктуры и логистические развязки.

Ранее Марочко сообщил о том, что украинские войска, из-за боевых потерь, отправляют врачей в Артемовск из западной Украины. В The Daily Telegraph писали, что под Бахмутом ВСУ потеряли более 10 тысяч бойцов.

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ВСУ из-за военных неудач готовят диверсии на Сватовском направлении. Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко. «Ввиду длительных безуспешных действий на Сватовском направлении, спецслужбы США и Киева предлагают начать террористическую деятельность в данном районе», — заявил офицер, ссылаясь на данные российской разведки. Его слова приводит argumenti.ru. По словам Марочко, целями украинцев могут стать госучреждения, объекты гражданской инфраструктуры и логистические развязки. Ранее Марочко сообщил о том, что украинские войска, из-за боевых потерь, отправляют врачей в Артемовск из западной Украины. В The Daily Telegraph писали, что под Бахмутом ВСУ потеряли более 10 тысяч бойцов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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