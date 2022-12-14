ВСУ хотят начать террористическую деятельность из-за постоянных военных неудач, сказал Марочко
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ из-за военных неудач готовят диверсии на Сватовском направлении. Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
«Ввиду длительных безуспешных действий на Сватовском направлении, спецслужбы США и Киева предлагают начать террористическую деятельность в данном районе», — заявил офицер, ссылаясь на данные российской разведки. Его слова приводит argumenti.ru. По словам Марочко, целями украинцев могут стать госучреждения, объекты гражданской инфраструктуры и логистические развязки.
Ранее Марочко сообщил о том, что украинские войска, из-за боевых потерь, отправляют врачей в Артемовск из западной Украины. В The Daily Telegraph писали, что под Бахмутом ВСУ потеряли более 10 тысяч бойцов.
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