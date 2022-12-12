Марочко: врачей с западной Украины стягивают к Артемовску из-за потерь ВСУ

12 декабря 2022 в 10:09 Размер текста - 17 +

ВСУ понесли большие потери в ДНР, отметил Марочко Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В населенные пункты Донецкой народной республики, в число которых входит Артемовск, прибыли врачи из западной Украины. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его словам, это связано с потерями украинской армии. «В районы населенных пунктов Константиновка, Часов Яр и Артемовск отмечено прибытие большого количества врачей из западной Украины», — поделился Марочко в разговоре с РИА Новости. Он пояснил, что это связано с большими потерями Вооруженных сил Украины в регионе. Об успешном наступлении российских войск в районе Артемовска ранее сообщало Минобороны РФ. А газета The Daily Telegraph писала, что потери украинской армии в регионе составили более 10 тысяч солдат.

В населенные пункты Донецкой народной республики, в число которых входит Артемовск, прибыли врачи из западной Украины. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его словам, это связано с потерями украинской армии. «В районы населенных пунктов Константиновка, Часов Яр и Артемовск отмечено прибытие большого количества врачей из западной Украины», — поделился Марочко в разговоре с РИА Новости. Он пояснил, что это связано с большими потерями Вооруженных сил Украины в регионе. Об успешном наступлении российских войск в районе Артемовска ранее сообщало Минобороны РФ. А газета The Daily Telegraph писала, что потери украинской армии в регионе составили более 10 тысяч солдат.