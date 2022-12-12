Марочко: врачей с западной Украины стягивают к Артемовску из-за потерь ВСУ

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Волноваха после освобождения от ВСУ. ДНР, Волноваха, зачистка, фронт, боевые действия, линия соприкосновения
ВСУ понесли большие потери в ДНР, отметил Марочко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В населенные пункты Донецкой народной республики, в число которых входит Артемовск, прибыли врачи из западной Украины. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его словам, это связано с потерями украинской армии.

«В районы населенных пунктов Константиновка, Часов Яр и Артемовск отмечено прибытие большого количества врачей из западной Украины», — поделился Марочко в разговоре с РИА Новости. Он пояснил, что это связано с большими потерями Вооруженных сил Украины в регионе.

Об успешном наступлении российских войск в районе Артемовска ранее сообщало Минобороны РФ. А газета The Daily Telegraph писала, что потери украинской армии в регионе составили более 10 тысяч солдат.

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В населенные пункты Донецкой народной республики, в число которых входит Артемовск, прибыли врачи из западной Украины. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его словам, это связано с потерями украинской армии. «В районы населенных пунктов Константиновка, Часов Яр и Артемовск отмечено прибытие большого количества врачей из западной Украины», — поделился Марочко в разговоре с РИА Новости. Он пояснил, что это связано с большими потерями Вооруженных сил Украины в регионе. Об успешном наступлении российских войск в районе Артемовска ранее сообщало Минобороны РФ. А газета The Daily Telegraph писала, что потери украинской армии в регионе составили более 10 тысяч солдат.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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