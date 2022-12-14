В Свердловской области мужчина застрелил жителя ХМАО, перепутав его с лосем

14 декабря 2022 в 12:33 Размер текста - 17 +

Мужчина принял друга за лося на охоте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Артинском районе (Свердловская область) охотник застрелил своего друга из Ханты-Мансийского автономного округа, перепутав мужчину с лосем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области. «Подозреваемый, находясь на охоте вместе со своим знакомым, произвел выстрел из огнестрельного оружия в сторону лесного массива, где, как ему показалось, находился лось. Однако ранение в результате данного выстрела было получено напарником подозреваемого», — говорится в сообщении. Мужчину, которого друг перепутал со зверем, срочно отвезли в больницу с ранением головы. Врачи не смогли спасти его, и мужчина умер через час после госпитализации. По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, полицейские выезжали на место происшествия, где выяснили место стрельбы, определили, что огонь был открыт из охотничьего карабина. У стрелявшего было разрешение на охоту, но после смерти напарника он предстанет перед судом.

В Артинском районе (Свердловская область) охотник застрелил своего друга из Ханты-Мансийского автономного округа, перепутав мужчину с лосем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области. «Подозреваемый, находясь на охоте вместе со своим знакомым, произвел выстрел из огнестрельного оружия в сторону лесного массива, где, как ему показалось, находился лось. Однако ранение в результате данного выстрела было получено напарником подозреваемого», — говорится в сообщении. Мужчину, которого друг перепутал со зверем, срочно отвезли в больницу с ранением головы. Врачи не смогли спасти его, и мужчина умер через час после госпитализации. По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, полицейские выезжали на место происшествия, где выяснили место стрельбы, определили, что огонь был открыт из охотничьего карабина. У стрелявшего было разрешение на охоту, но после смерти напарника он предстанет перед судом.