ТАСС: послание Путина перенесут на 2023 год

14 декабря 2022 в 12:32 Размер текста - 17 +

Послание Федеральному собранию России может состояться в 2023 году, сообщает ТАСС Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин может отправить послание Федеральному собранию Российской Федерации уже в следующем году. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник. «Послание должно проводиться раз в году, а отсчет начинается с предыдущего послания. Поэтому послание может состояться уже в 2023 году. <…> Я считаю, что в этом году его уже не будет», — рассказал собеседник знакомый с информацией. Его слова приводит ТАСС. Ранее пресс-секретарь президента уточнял, что даты о том, когда состоится послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию еще нет. Кремль также опроверг информацию о том, что послание президента РФ Федеральному собранию состоится 27 декабря.

Президент России Владимир Путин может отправить послание Федеральному собранию Российской Федерации уже в следующем году. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник. «Послание должно проводиться раз в году, а отсчет начинается с предыдущего послания. Поэтому послание может состояться уже в 2023 году. <…> Я считаю, что в этом году его уже не будет», — рассказал собеседник знакомый с информацией. Его слова приводит ТАСС. Ранее пресс-секретарь президента уточнял, что даты о том, когда состоится послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию еще нет. Кремль также опроверг информацию о том, что послание президента РФ Федеральному собранию состоится 27 декабря.