ТАСС: послание Путина перенесут на 2023 год

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Ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ в ЦВЗ «Манеж». Москва, путин владимир, послание федеральному собранию
Послание Федеральному собранию России может состояться в 2023 году, сообщает ТАСС Фото:

Президент России Владимир Путин может отправить послание Федеральному собранию Российской Федерации уже в следующем году. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

«Послание должно проводиться раз в году, а отсчет начинается с предыдущего послания. Поэтому послание может состояться уже в 2023 году. <…> Я считаю, что в этом году его уже не будет», — рассказал собеседник знакомый с информацией. Его слова приводит ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента уточнял, что даты о том, когда состоится послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию еще нет. Кремль также опроверг информацию о том, что послание президента РФ Федеральному собранию состоится 27 декабря.

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Президент России Владимир Путин может отправить послание Федеральному собранию Российской Федерации уже в следующем году. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник. «Послание должно проводиться раз в году, а отсчет начинается с предыдущего послания. Поэтому послание может состояться уже в 2023 году. <…> Я считаю, что в этом году его уже не будет», — рассказал собеседник знакомый с информацией. Его слова приводит ТАСС. Ранее пресс-секретарь президента уточнял, что даты о том, когда состоится послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию еще нет. Кремль также опроверг информацию о том, что послание президента РФ Федеральному собранию состоится 27 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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