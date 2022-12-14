Хакеры рассекретили число пропавших без вести солдат ВСУ

14 декабря 2022 в 14:24 Размер текста - 17 +

Архив ВСУ был взломан российскими хакерами из организации Anarchist Kombatant Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские хакеры рассекретили архив кадрового центра ВСУ с количеством пропавших без вести украинских солдат, число которых — 35 382 человека. Об этом сообщает интернет-издание Mash. «Кадровый центр ВСУ совершенно секретно озвучил количество погибших украинских солдат, признанных пропавшими без вести — 35 382 человека», — пишет интернет-издание. Уточняется, что архив был взломан хакерами из группировки Anarchist Kombatant. В сообщении написали, что справка была отправлена начальнику Генштаба ВСУ генерал-лейтенанту Сергею Шаптала, в ней список погибших и без вести пропавших на 30 ноября 2022 года. В списке в основном бойцы из сухопутной пехоты (667 листов с именами), 546 листов с представителями теробороны, 398 листов с военными из десантно-штурмовых войск, а также 242 листа с бойцами Военно-морских сил. Ранее сообщалось, что хакер по прозвищу «Джокер» сообщил своих шпионах в органах власти Украины. Также под Артемовском украинцы потеряли более 10 тысяч бойцов. Издание The Daily Telegraph уточнило, что ежедневные потери ВСУ составляют от 200 военнослужащих.

Российские хакеры рассекретили архив кадрового центра ВСУ с количеством пропавших без вести украинских солдат, число которых — 35 382 человека. Об этом сообщает интернет-издание Mash. «Кадровый центр ВСУ совершенно секретно озвучил количество погибших украинских солдат, признанных пропавшими без вести — 35 382 человека», — пишет интернет-издание. Уточняется, что архив был взломан хакерами из группировки Anarchist Kombatant. В сообщении написали, что справка была отправлена начальнику Генштаба ВСУ генерал-лейтенанту Сергею Шаптала, в ней список погибших и без вести пропавших на 30 ноября 2022 года. В списке в основном бойцы из сухопутной пехоты (667 листов с именами), 546 листов с представителями теробороны, 398 листов с военными из десантно-штурмовых войск, а также 242 листа с бойцами Военно-морских сил. Ранее сообщалось, что хакер по прозвищу «Джокер» сообщил своих шпионах в органах власти Украины. Также под Артемовском украинцы потеряли более 10 тысяч бойцов. Издание The Daily Telegraph уточнило, что ежедневные потери ВСУ составляют от 200 военнослужащих.