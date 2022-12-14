Хакеры рассекретили число пропавших без вести солдат ВСУ

Российские хакеры рассекретили архив кадрового центра ВСУ с количеством пропавших без вести украинских солдат, число которых — 35 382 человека. Об этом сообщает интернет-издание Mash.
«Кадровый центр ВСУ совершенно секретно озвучил количество погибших украинских солдат, признанных пропавшими без вести — 35 382 человека», — пишет интернет-издание. Уточняется, что архив был взломан хакерами из группировки Anarchist Kombatant.
В сообщении написали, что справка была отправлена начальнику Генштаба ВСУ генерал-лейтенанту Сергею Шаптала, в ней список погибших и без вести пропавших на 30 ноября 2022 года. В списке в основном бойцы из сухопутной пехоты (667 листов с именами), 546 листов с представителями теробороны, 398 листов с военными из десантно-штурмовых войск, а также 242 листа с бойцами Военно-морских сил.
Ранее сообщалось, что хакер по прозвищу «Джокер» сообщил своих шпионах в органах власти Украины. Также под Артемовском украинцы потеряли более 10 тысяч бойцов. Издание The Daily Telegraph уточнило, что ежедневные потери ВСУ составляют от 200 военнослужащих.
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Российские хакеры рассекретили архив кадрового центра ВСУ с количеством пропавших без вести украинских солдат, число которых — 35 382 человека. Об этом сообщает интернет-издание Mash. «Кадровый центр ВСУ совершенно секретно озвучил количество погибших украинских солдат, признанных пропавшими без вести — 35 382 человека», — пишет интернет-издание. Уточняется, что архив был взломан хакерами из группировки Anarchist Kombatant. В сообщении написали, что справка была отправлена начальнику Генштаба ВСУ генерал-лейтенанту Сергею Шаптала, в ней список погибших и без вести пропавших на 30 ноября 2022 года. В списке в основном бойцы из сухопутной пехоты (667 листов с именами), 546 листов с представителями теробороны, 398 листов с военными из десантно-штурмовых войск, а также 242 листа с бойцами Военно-морских сил. Ранее сообщалось, что хакер по прозвищу «Джокер» сообщил своих шпионах в органах власти Украины. Также под Артемовском украинцы потеряли более 10 тысяч бойцов. Издание The Daily Telegraph уточнило, что ежедневные потери ВСУ составляют от 200 военнослужащих.