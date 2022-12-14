Боррель: ЕС не поддержал трибунал над Россией из-за Украины

Это была очень интересная дискуссия, заявил Жозеп БоррельФото: Официальный сайт президента Украины
Идея Еврокомиссии о создании международного трибунала над Россией из-за Украины не нашла всеобщей поддержки. Об этом заявил председатель Европарламента Жозеп Боррель в своем twitter-аккаунте.
«Есть полемика о том, нужно ли нам что-то еще помимо МУС, чтобы бороться с безнаказанностью на Украине. Я вместе с Еврокомиссией представил предложение министрам [иностранных дел на встрече 12 декабря], и мы обсуждали его, правда без конкретного результата», — заявил Боррель на форуме по правам человека в Брюсселе. Он добавил, что это была интересная дискуссия, которая так и не привела к консенсусу.
Ранее страны Европы начали работу над созданием трибунала над Российской стороной. Позже заместитель министра иностранных дел (МИД) РФ Сергей Рябков заявил, что для РФ не будет никаких последствий от создания международного трибунала.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал URA.RU
Идея Еврокомиссии о создании международного трибунала над Россией из-за Украины не нашла всеобщей поддержки. Об этом заявил председатель Европарламента Жозеп Боррель в своем twitter-аккаунте. «Есть полемика о том, нужно ли нам что-то еще помимо МУС, чтобы бороться с безнаказанностью на Украине. Я вместе с Еврокомиссией представил предложение министрам [иностранных дел на встрече 12 декабря], и мы обсуждали его, правда без конкретного результата», — заявил Боррель на форуме по правам человека в Брюсселе. Он добавил, что это была интересная дискуссия, которая так и не привела к консенсусу. Ранее страны Европы начали работу над созданием трибунала над Российской стороной. Позже заместитель министра иностранных дел (МИД) РФ Сергей Рябков заявил, что для РФ не будет никаких последствий от создания международного трибунала.