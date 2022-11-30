Во Франции сообщили о создании спецтрибунала против России 01 декабря 2022 в 03:15 Размер текста - 17 + МИД Франции анонсировало создание спецтрибунала против России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Франция совместно с европейскими и украинскими коллегами начала работу по созданию трибунала против России. Такое заявление сделал представитель французского МИД во время брифинга. «Что касается предложения о создании специального трибунала по преступлениям России на Украине, мы начали работу с нашими европейскими и украинскими партнерами», — передает РИА Новости слова представителя французского внешнеполитического ведомства. Помимо этого, расследования украинских органов правосудия и Международного уголовного суда в Гааге получили одобрение Франции. Ранее сообщалось, что Василий Небензя раскритиковал Евросоюз за создание «трибунала по Украине». По его словам, европейские страны желают получить разрешение Генассамблеи ООН, чтобы без ее ведома присваивать себе российские активы. Созданию трибунала предшествовала заморозка Евросоюзом российских активов на сумму 17,5 млрд евро. Больше всего активов было заблокировано в ФРГ, Бельгии, Франции, Люксембурге, Ирландии, Италии и Австрии. Франция совместно с европейскими и украинскими коллегами начала работу по созданию трибунала против России. Такое заявление сделал представитель французского МИД во время брифинга. «Что касается предложения о создании специального трибунала по преступлениям России на Украине, мы начали работу с нашими европейскими и украинскими партнерами», — передает РИА Новости слова представителя французского внешнеполитического ведомства. Помимо этого, расследования украинских органов правосудия и Международного уголовного суда в Гааге получили одобрение Франции. Ранее сообщалось, что Василий Небензя раскритиковал Евросоюз за создание «трибунала по Украине». По его словам, европейские страны желают получить разрешение Генассамблеи ООН, чтобы без ее ведома присваивать себе российские активы. Созданию трибунала предшествовала заморозка Евросоюзом российских активов на сумму 17,5 млрд евро. Больше всего активов было заблокировано в ФРГ, Бельгии, Франции, Люксембурге, Ирландии, Италии и Австрии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям